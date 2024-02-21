DEVA Partisi 2024 Yerel Seçimlerine bu listelerle giriyor

DEVA Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı ve Meclis Üyeleri

DEVA Partisi, 2024 yerel seçimleri için Bolu'daki aday listesini kamuoyu ile paylaştı. Belediye başkan adayı olarak Nadir Gürkan Yetkin'i öne çıkaran parti, belediye meclis üyesi adayları arasında Cihad Açıkgöz, Mustafa Canbaş ve Uğur Denizhan gibi isimleri kontenjan adayları olarak belirledi. Güngör Arslan, İsmail Tan Günal ve Ufkay Kadir Erker, parti için mecliste yer alacak diğer önemli isimler arasında.

Belediye Meclisi için güçlü aday kadrosu

DEVA Partisi'nin belediye meclisi için belirlediği aday listesi, Fatih Karabaş, Sertaç Günay, Suna Coşkun, Serdar İleri, Doğukan İnal, Şenol Örencik, Canan Koparan, Sinan Bahadır Özeniş, Enes Çamlıoğlu, Nazım Çilesiz, Murat Akdoğan, Mete Berkin Gürkan, Hakan Dikmen, Mehmet Kabakçıoğlu, Kadir Gürkan Dümelli, Emine Darıcı, Yunus Yıldırım, Serdal Kayrancıoğlu, Talha Aydın, Erol Çınar, Halil İbrahim Yaman, Emre Yaman, Bayram Koçarslan, Tamer Uludağ ve Emine Gölge'den oluşuyor. Bu geniş ve çeşitlilik gösteren kadro, DEVA Partisi'nin Bolu'daki tüm kesimlere hitap etme stratejisini yansıtıyor.

İl Genel Meclisi adaylarıyla kapsamlı temsil

DEVA Partisi, il genel meclisi için de Ayhan Çetin, Aydın Bilgi, Recep Nuri Kaçmaz, Murat Akman, Sibel Güldemir ve Semiha Akdemir gibi isimleri aday göstererek, Bolu genelinde kapsamlı bir temsil hedefliyor. Bu adaylar, ilin çeşitli sorunlarına çözüm bulmak ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla seçildi.

Yenilikçi ve dinamik bir ekip

DEVA Partisi'nin Bolu için belirlediği aday listesi, farklı alanlardan gelen, yenilikçi ve dinamik bireylerden oluşuyor. Parti, bu çeşitlilikle Bolu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Adaylar, Bolu'nun geleceğine yön verecek projelerde yer alacak.

Hedefler

DEVA Partisi'nin seçim stratejisi, Bolu'nun her bir bireyine ulaşarak, onların sesini duymak ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzerine kurulu. Parti, aday listesinde yer alan tecrübeli ve yenilikçi isimlerle, Bolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamayı hedefliyor.

Bolu halkına çağrı

DEVA Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bolu halkının desteğini bekliyor. Parti, aday listesi ve projeleriyle, Bolu'nun daha yaşanabilir, daha adil ve daha zengin bir kent olması için çalışma sözü veriyor. Seçmenlerin, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde bilinçli bir tercih yapmaları büyük önem taşıyor.

DEVA Partisi'nin Bolu'da yerel seçimlere güçlü bir aday kadrosu ile girmesi, seçim dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor. Partinin, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve adaylarıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Bu stratejik ve iddialı aday listesi ile DEVA Partisi, Bolu'nun her köşesinde seçmenin güvenini kazanmayı hedefliyor.