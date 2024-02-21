Tavuk çiftliğinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri seferber oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında, kazan dairesi ve traktör zarar gördü.Mangırlar köyünde Salih Çetin'e ait çiftliğin kazan dairesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında kazan dairesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.