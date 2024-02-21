Tavuk çiftliğinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri seferber oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında, kazan dairesi ve traktör zarar gördü.Mangırlar köyünde Salih Çetin'e ait çiftliğin kazan dairesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında kazan dairesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.