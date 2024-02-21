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İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu

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İYİ Parti, 2024 yerel seçimleri öncesi Bolu Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi için aday listelerini duyurdu. İşte, Mansur Şen liderliğinde Bolu Belediye Meclisi ve Bolu İl Genel Meclisi üyeliği adaylarının geçici listeleri…

İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu mask
İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu
İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu
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İYİ Parti Bolu'da Yerel Seçim hazırlıklarını tamamladı

İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu

İYİ Parti, 2024 yerel seçimleri kapsamında Bolu Belediye Meclisi ve Bolu Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyelikleri için aday listelerini kamuoyu ile paylaştı. Seçim stratejisini güçlü ve etkili bir temsil ile belirleyen parti, Bolu'da iddialı isimleri aday olarak gösterdi.

Bolu Belediye Meclisi için güçlü adaylar

İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu

Bolu Belediye Meclisi üyeliği için belirlenen asil aday listesi, tecrübe ve yenilikçi vizyonu bir araya getiren isimlerden oluşuyor. Listede; Suat Orhan, Hasan Hakan, Türkan Şimşek, Bahadır Tandoğan, Ünal Arslan, Gülsemin Yurtseven, Tahsin Türk, Tamer Kandemir, Ahmet Bedir, Sibel Kocagözoğlu, Tolga Aytop, Yetiş Kılıç, Mehmet Eratlı, Havva Nur Çoban, Umut Şenduygu, Ahmet Şahin, Çağrı Sarp, Sema Gönül, Suat Güler, Yasemin Öz, Günhan Aydemir, Cem Oral, İsmail Karakanlı, Zafer Güler, Memnune Gençler, Ahmet Karakiraz, Kadir Güler, Mehmet Ali Gök gibi isimler yer alıyor. Kontenjan adayları ise Ahmet Karatepe, Fadime Gülen ve Fazıl Şolpan olarak belirlendi.

İl Genel Meclisi Adayları belli oldu

İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu

Bolu Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyeliği için de İYİ Parti, seçim yarışına güçlü adaylarla giriyor. Hüseyin Cahit Özkalem, Yalçın Akman, Aydın Yılmaz, Nihat Can ve Sadri Akdoğan, Ufuk Güler isimleri, parti tarafından Bolu'nun çıkarlarını en iyi şekilde temsil edecek adaylar olarak seçildi.

İYİ Parti'nin Bolu vizyonu

İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu

İYİ Parti'nin Bolu'da belirlediği aday kadrosu, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak profilleri barındırıyor. Parti, yerel yönetimlerde etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ile Bolu'nun geleceğine yön vermek istiyor.

İYİ Parti destek bekliyor

İYİ Parti, Bolu'daki seçmenleri, şehrin geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde, güçlü ve etkili bir yerel yönetim için desteklerini istiyor. Parti, aday listeleriyle Bolu'nun her kesiminden seçmene hitap ederek, kapsayıcı ve birleştirici bir politika izlemeyi hedefliyor.

Yerel Seçimlerde yeni bir sayfa

İYİ Parti Bolu'da Belediye ve İl Genel Meclisi Aday listeleri belli oldu

2024 yerel seçimleri, Bolu için yeni bir başlangıç ve değişim fırsatı olarak görülüyor. İYİ Parti'nin hazırladığı aday listeleri, şehrin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme ve Bolu'yu daha yaşanabilir bir kent haline getirme sözü veriyor.

İYİ Parti'nin Bolu'da yerel seçimlere yönelik stratejisi ve aday kadrosu, seçmenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Parti, seçim sürecinde Bolu'nun dört bir yanında etkili bir kampanya yürüterek, şehrin geleceğine yön vermek için çalışmalarını sürdürecek.

 

# belediye, Türk

21 Şub 2024 - 11:37 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bolulu - İyi parti kendini bitirdi yazık malesaf kazli gibi hiç bir işe yaramayan insanlarla yol alıyor yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 13:22

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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