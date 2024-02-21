Boluspor-Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında futbol severlerin nabzını yükseltecek bir karşılaşma var: Boluspor ve Erzurumspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu maç, özellikle Play-Off iddiasını sürdüren takımlar için büyük önem taşıyor.

Ekran başında nefes kesici anlar

Stadyumda olamayan sporseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi televizyon kanallarından canlı olarak izleme şansına sahip olacaklar. Maç, Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da ikinci yarı performansı, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim vadediyor.

İkinci yarının parlayan yıldızları

Boluspor, Play-Off grubuna adını yazdırırken, Erzurumspor da aynı başarıyı elde etmek için tüm gücüyle mücadele ediyor. İkinci yarıda her iki takım da dikkat çekici bir performans sergiliyor; oynadıkları 6 maçın 4'ünü kazanarak yenilgisiz ilerliyorlar. İki takım da 2 beraberlik alarak, sahadan her zaman puanla ayrılmayı başardı.

Erzurumspor ikinci yarı gol yemiyor

Erzurumspor, bu yarının dikkat çeken takımlarından biri olarak öne çıkıyor; özellikle kalesini gole kapatarak, savunma gücünü kanıtladı. Bu mücadele, iki formda takımın karşılaşması olarak futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Öne çıkanlar ve beklentiler

Bu mücadele, Trendyol 1. Lig'de yukarıya tırmanma mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya gelmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Boluspor'un Play-Off grubundaki konumunu koruma ve Erzurumspor'un bu gruba giriş yapma hedefi, maçın çekişmesini artırıyor.

Maçın detayları ve izlenme bilgileri

Müsabaka: Boluspor vs Erzurumspor

Lig: Trendyol 1. Lig, 24. Hafta

Tarih ve Saat: Pazar, 13.30

Yayın Kanalları: TRT Spor, Bein 2 Max

Yer: Bolu Atatürk Stadyumu