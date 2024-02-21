21 Şub 2024 - 13:03- Spor G:

Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!

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Erzurumspor, 2024'te dünya futbolunda başarasıyla tek takım oldu. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden mavi-beyazlı ekip, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle dikkat çekti.

Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti! mask
Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!
Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!
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Erzurumspor FK, 2024 yılında futbol dünyasında nadir görülen bir başarıya imza atarak, global futbol arenası içerisinde kendisini öne çıkardı. Avrupa'nın en prestijli 10 ligi, Türkiye Süper Lig ve alt ligler dahil olmak üzere, toplamda 22 ligde yarışan 358 takım arasında, gol yemeden mücadele eden tek takım olma unvanını elde etti.

Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!

Erzurumspor'un kalesi demir gibi

2024 yılında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Erzurumspor, rakip filelere 6 gol bırakırken, kendi kalesinde gol görmedi. Bu, onları Avrupa futbolunda eşine az rastlanır bir başarıya ulaştıran bir istatistik oldu.

Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!

OptaCan’a yönetilen soru

Sosyal medya üzerinden OptaCan'a yönelttikleri bir soru ile, bu başarının eşsiz olduğunu tüm dünyaya duyurdular. OptaCan'ın verdiği cevapla, Erzurumspor'un 2024 yılında gol yemeyen tek takım olduğu resmiyet kazandı.
Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!

Kutlu yönetimindeki takımın istikrarlı yükselişi

Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor, ligin ikinci yarısında sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Takım, son 6 maçında kalesini gole kapatarak, ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi. Topladıkları 14 puan ile ligde 10. sırada yer alan Erzurumspor, gelecek maçlar için de umut vaad ediyor.

Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!

Boluspor seriyi bitirmek istiyor!

Erzurumspor Trendyol 1.Lig'in 24. Haftasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Boluspor, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 23. haftayı 36 puanla 6. sırada tamamladı. Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısındaki 6 maçta Boluspor, rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde sadece 5 gol gördü. Bu maçta Boluspor, Erzurumspor'un serisini bitirip 3 puan için sahaya çıkacak.

Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!

 

 

# Boluspor, Türkiye, sosyal medya, Trendyol 1.Lig

21 Şub 2024 - 13:03 Erzurum- Spor

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Yorumlar

(1)
01

Buranınyerlisi14 - Bu Sürede Boluspor ile Karşılaşmadığı İçin Çok Şanslı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 14:25

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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