Boluspor'un rakibi Erzurumspor 2024'te dünya devlerini geride bırakarak tarihe geçti!

Erzurumspor FK, 2024 yılında futbol dünyasında nadir görülen bir başarıya imza atarak, global futbol arenası içerisinde kendisini öne çıkardı. Avrupa'nın en prestijli 10 ligi, Türkiye Süper Lig ve alt ligler dahil olmak üzere, toplamda 22 ligde yarışan 358 takım arasında, gol yemeden mücadele eden tek takım olma unvanını elde etti.

Erzurumspor'un kalesi demir gibi

2024 yılında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Erzurumspor, rakip filelere 6 gol bırakırken, kendi kalesinde gol görmedi. Bu, onları Avrupa futbolunda eşine az rastlanır bir başarıya ulaştıran bir istatistik oldu.

OptaCan’a yönetilen soru

Sosyal medya üzerinden OptaCan'a yönelttikleri bir soru ile, bu başarının eşsiz olduğunu tüm dünyaya duyurdular. OptaCan'ın verdiği cevapla, Erzurumspor'un 2024 yılında gol yemeyen tek takım olduğu resmiyet kazandı.

Kutlu yönetimindeki takımın istikrarlı yükselişi

Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor, ligin ikinci yarısında sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Takım, son 6 maçında kalesini gole kapatarak, ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi. Topladıkları 14 puan ile ligde 10. sırada yer alan Erzurumspor, gelecek maçlar için de umut vaad ediyor.

Boluspor seriyi bitirmek istiyor!

Erzurumspor Trendyol 1.Lig'in 24. Haftasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Boluspor, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 23. haftayı 36 puanla 6. sırada tamamladı. Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısındaki 6 maçta Boluspor, rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde sadece 5 gol gördü. Bu maçta Boluspor, Erzurumspor'un serisini bitirip 3 puan için sahaya çıkacak.