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Bolu’nun balık tezgahlarında en çok hangi balık tercih ediliyor?

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Bolu’da en çok tercih edilen balık mahsulü ne? Vatandaş en çok hangi ürüne rehavet gösteriyor, bu durumdan hoşnutlar mı? Balık fiyatlarındaki son durum ve tüm detaylar haberimizde…

Bolu’nun balık tezgahlarında en çok hangi balık tercih ediliyor? mask
Bolu’nun balık tezgahlarında en çok hangi balık tercih ediliyor?
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Vatandaş tezgah fiyatlarını normal buluyor

Bolu’nun balık tezgahlarında en çok hangi balık tercih ediliyor?

Piyasadaki diğer ürünlerin fiyatlarına oranla balık fiyatlarını normal karşılayan bir vatandaş “Memnun değiliz ama piyasanın durumu belli” diyerek pahalılığın olduğunu dile getirdi. Balığın tezgahlara gelene kadar işçilik, nakliye ve vergi gibi birçok giderinin olduğunu vurguladı.

“Et’e gör fiyatlar uygun”

Et ürünlerine göre fiyatların uygun olduğunu dile getiren Bolu pazarı Balıkçısı İlhan Başaran, kilogramı 80 TL’den satışa çıkan İstavritin diğer balık mahsullerine göre daha uygun olduğunu fakat kilogramı 150 TL’den satılan hamsinin daha fazla rehavet gördüğünü dile getirdi.

Diğer balık fiyatları ve tezgahların gözdesi Hamsi!

Bolu’nun balık tezgahlarında en çok hangi balık tercih ediliyor?

Karadeniz Somon Kilosu 220 TL, Alabalık (Tane) 70 TL, Deniz Çupra Kilosu 350 TL, Çupra Kilosu 280 TL, Levrek’in kilosu ise 280 TL’den tezgahlarda yerini aldı. Başaran, Bolu’da en çok satılan balık ürününün Hamsi olduğunu söyledi.

Balığın tazesi Bolu’da

Başka şehirlere kıyasla balık fiyatlarının Bolu’da daha pahalı olduğu iddiasına yanıt veren Başaran, “Bolu’ya gelen taze balık Türkiye’nin hiçbir yerine gitmez. Başka şehirlere gidin balığın böylesine bulamazsınız. Aksini iddia eden varsa ben kalıbımı basarım, bunu söyleyen arkadaş gelsin benimle bu konuyu tartışsın hodri meydan!” dedi.

# Türkiye, deniz

21 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Güncel

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