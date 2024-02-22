Bolu'da siyasi fırtına! TBMM kürsüsünden Tanju Özcan’ı şikayet etti

MHP'den Başkan Özcan'a ağır suçlamalar

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın beş yıllık görev süresince şehri yönetme konusunda başarısız olduğunu iddia etti. Akgül, Özcan'ın Bolu halkını oyalayarak, şehrin gelişimine katkı sağlamaktan çok, kendi siyasi gündemine odaklandığını öne sürdü.

Beş yılın bilançosu

Akgül, Başkan Özcan'ın beş yıl boyunca somut yatırımlardan çok, şehrin kaynaklarını yanlış yönettiğini ve Bolu'nun gelişimini engellediğini belirtti. Özcan'ın, konserve fabrikası satışı ve belediye çalışanlarının tazminatlarını geç ödeme gibi eylemleriyle hem ekonomik hem de sosyal anlamda Bolu'ya zarar verdiğini ifade etti.

Çalışan ve üreticinin mağduriyeti

MHP'li Akgül, Özcan'ın yönetiminde belediye çalışanlarının ve mantar üreticilerinin mağdur edildiğini, ödemelerin gecikmesi ve adaletsiz iş uygulamaları nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Ayrıca, belediye taşeronlarında yabancı sığınmacıların çalıştırılmasını eleştirerek, Özcan'ın göçmen sorunu üzerinden siyasi demagoji yaptığını iddia etti.

Siyasi odağın Bolu'ya maliyeti

Akgül, Özcan'ın belediye başkanlığı görevinden çok, ulusal siyasetle ve parti içi meselelerle ilgilenmekle suçladı. Özcan'ın, belediye kadrolarını oluşturma ve şehre hizmet etme konusunda geç kaldığını, bu durumun Bolu'nun kaynaklarının ve zamanının boşa harcanmasına neden olduğunu belirtti.

Bolu için yeni bir vizyon

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, partisinin Bolu için büyük ve hızlı değişimler vaat ettiğini, bir yıl içinde şehirde çığır açacak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Akgül, Bolu'nun kaybedecek zamanı olmadığını vurgulayarak, mevcut yönetimin yerine daha etkin ve hızlı çözümler sunacak bir anlayışın gerekliliğini dile getirdi.