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Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi

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İzmir Menemen'de bir mahkeme, hız sınırı ihlalleri nedeniyle radarla kesilen trafik cezaları üzerine emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Bu karar, radar cezalarıyla ilgili önemli bir değişikliğin habercisi oldu. Cezaların iptal yolu açılmış oldu.

Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi mask
Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi
Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi
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Radar Cezalarında Hata Payı Kabul Edildi

Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi

Sulh Ceza Hakimliği, Avukat Oğuzhan Bizkevelci'nin hız sınırını sadece 3 km/h aşması sonucu kesilen cezaya itirazını haklı buldu. Mahkeme, radar cihazlarının % 2'lik bir hata payına sahip olabileceğini ve bu durumun ceza kararlarında dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Emsal Kararın Detayları

Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi

Olay, Menemen Çevre Yolu'nda meydana geldi. Avukat Bizkevelci'ye, izin verilen hız sınırını %10'luk bir toleransla aşması nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ancak mahkeme, hız ölçüm cihazlarının maksimum %2 hata payı olabileceğini göz önünde bulundurarak cezanın iptaline karar verdi.

Trafik Cezaları İçin Yeni Bir Dönem

Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi

Bu karar, radarla kesilen hız ihlali cezaları konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Avukat Bizkevelci'nin vurguladığı gibi, bu karar emsal niteliğinde olup, benzer durumları yaşayan vatandaşların lehine sonuçlar doğurabilir.

Radar Cezalarında Devrim, İptal Kararları Yolda

Yerel mahkeme hayattan bezdiren radar cezalarına dur dedi; Mahkeme emsal bir karar verdi

İzmir Menemen'de bir mahkeme, radar cezaları konusunda emsal bir karara imza attı. Hız sınırı ihlallerinde %2 hata payı kabul edilerek, avukatın itirazı sonucu ceza iptal edildi. Bu karar, benzer durumları yaşayanlar için yeni umut oldu.

# olay, trafik

22 Şub 2024 - 09:00 - Güncel

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