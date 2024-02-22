İlhan Durak’tan sokak hayvanları için söz

Sokak Hayvanlarına Özel İlgi ve Projeler

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik vaatlerde bulundu. Durak, Bolu Hayvanları Koruma Derneği (Bolhayko) ve Bolu Hayvanseverler Topluluğu (Bolpati Derneği) üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, sokak hayvanlarının sağlık, sosyal adaptasyon ve barınma ihtiyaçlarına yönelik projelerini paylaştı.

Sağlık ve tedaviye erişim kolaylığı

Durak'ın planları arasında, sokak hayvanlarının sağlık sorunlarının tespiti ve tedavisine yönelik sistemli bir yaklaşım geliştirmek yer alıyor. Bu kapsamda, mevcut rehabilitasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve gerekli tıbbi donanımın sağlanması öncelikli hedefler arasında.

Sosyal adaptasyon ve barınma

Sokak hayvanlarının sosyal adaptasyon süreçlerinin desteklenmesi ve uygun barınma koşullarının sağlanması, Durak'ın projeleri arasında önemli bir yer tutuyor. Bu doğrultuda, hayvanların insanlarla ve diğer hayvanlarla sağlıklı bir şekilde etkileşim kurabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması planlanıyor.

Kapsamlı rehabilitasyon merkezi düzenlemeleri

Durak, mevcut rehabilitasyon merkezlerinin iyileştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması için düzenlemeler yapmayı taahhüt ediyor. Bu düzenlemelerle, sokak hayvanlarının ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere kolayca erişebilmesi amaçlanıyor.

Herkes için sorumluluk bilinci

İlhan Durak, bir belediye başkanının sadece insanlardan değil, sokak hayvanlarından da sorumlu olduğunu vurgulayarak, toplumun tüm bireylerine yönelik kapsamlı bir sorumluluk anlayışı benimsediğini belirtti. Bu anlayışla, herkesin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Bolu'da yeni bir başlangıç

Durak'ın sokak hayvanlarına yönelik projeleri, Bolu'da yaşayan her birey için daha yaşanabilir ve duyarlı bir çevre yaratma hedefi taşıyor. Bu projelerle, sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması ve onlara yönelik toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bolu, Durak'ın liderliğinde sokak hayvanları için yeni ve umut verici bir geleceğe adım atmaya hazırlanıyor.