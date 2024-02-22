Dizel Yakıt Neden Benzin Fiyatlarını Geride Bırakıyor?

Bir zamanlar ekonomik avantajıyla öne çıkan dizel yakıtlar, Türkiye'de benzin fiyatlarını geride bırakarak yeni bir döneme işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri, bu değişimin altında yatan nedenleri ve akaryakıt piyasasındaki son durumu gözler önüne seriyor.

Dizel Kullanımındaki Artış ve Fiyat Dinamikleri

Geçmişte, Türkiye'deki araçların büyük bir çoğunluğu benzinle çalışırken, son yıllarda dizel araçların sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. TÜİK'in "Trafikteki Otomobillerin Yakıt Dağılımı" raporuna göre, 2004 yılında trafikteki araçların %75'i benzinliyken, 2024 itibarıyla bu oran %28.9'a düşmüş durumda. Dizel araçların oranı ise %35.5'e yükselerek, benzinli araçları geride bıraktı.

Fiyat Değişikliklerinin Sebepleri

Dizel araçların artan popülaritesi, akaryakıt fiyatları üzerinde de belirleyici bir etki yarattı. Vergi eklemeleri ve ardı ardına gelen zamlarla birlikte, dizel yakıt fiyatları benzinin üzerine çıktı. İstanbul'da benzinin litresi 41.22 TL iken, motorin fiyatları 44.3 TL'ye ulaştı. Uzmanlar, akaryakıt fiyatları arasındaki farkın daha da açılacağını öngörüyor.