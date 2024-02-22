AK Partili Demirkol Bolulu kadınları arkasına aldı

Bolu'da AK Parti'den kadınlara özel destek ve teşekkür

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında, partinin kadın kollarıyla özel bir buluşma gerçekleştirdi. İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı'nın da yer aldığı bu önemli toplantıda, Demirkol, kadınların şehir için yürüttüğü çalışmalara ve gösterdiği çabaya teşekkür etti.

Kadınlara karanfillerle teşekkür

Demirkol, seçim çalışmaları boyunca gösterdiği yoğun çaba ve birlik beraberlik mesajlarıyla dikkat çekerken, kadınlara olan desteğini de karanfillerle ifade etti. Özer Düğün ve Balo Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, kadın kolları yönetimi ve partinin kadın destekçileriyle bir araya gelen Demirkol, her bir kadına karanfil hediye ederek, onların bu süreçteki önemini vurguladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Demirkol, yaptığı konuşmalarda, Bolu'da birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi. Seçim sürecinde kadınların sahada gösterdiği enerji ve motivasyonun kendisini daha da güçlendirdiğini belirten Demirkol, bu birlikteliğin şehrin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Geleceğe koşan bir kadro

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, kadınların çalışmaları ve gayretleriyle, yaşamlarının en önemli başarılarından birine doğru ilerlediklerini söyledi. Demirkol, bu başarının hem dünyada hem de ahirette kendilerini beklediğine inandığını ve bu zaferin heyecanını kadınların gözlerinde gördüğünü dile getirdi.

Gerçek belediyecilik için söz

Demirkol, Bolu'yu gerçek belediyecilikle tanıştırma sözü verdi. Sahada basmadık yer bırakmayacaklarını ifade eden Demirkol, gece gündüz demeden çalışacaklarını ve Bolu'yu hak ettiği hizmetlerle buluşturacaklarını belirtti. Bu süreçte kadın kollarının ve tüm teşkilatın emeğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bolu'da kadın gücü

Muhammed Emin Demirkol'un liderliğinde, AK Parti Bolu'da kadınların desteğiyle yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kadınlara yönelik teşekkür ve destek mesajlarıyla dolu bu buluşma, şehrin geleceğine dair umutları yeşertiyor. Demirkol ve ekibinin, Bolu için planladığı yenilikçi belediyecilik anlayışı, kadınların gücü ve katılımıyla şekilleniyor.