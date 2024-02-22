Ramazan Ayında İftar Menü Fiyatları adeta cep yakıyor

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, iftar sofralarını dışarıda kurmayı tercih eden vatandaşlar için restoranların menü fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. 2023 yılında restoranlarda kişi başı 300 ila 400 lira arasında değişen iftar menüleri, bu yıl adeta uçuşa geçerek 500 liradan başlayıp, 5 bin liraya kadar yükseliyor. Bu durum, Ramazan ayında restoranlarda iftar yapmayı planlayan vatandaşları zor bir durumda bırakıyor.

İftar Menülerindeki Fiyat Artışı

Ramazan ayına sayılı günler kala restoran ve lokantalar, iftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerini belirliyor. Geçen seneye oranla menü fiyatlarında en az iki kat artış yaşanıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, geçen sene işletmesinde 900 TL olan iftar menülerinin bu yıl 2 bin 500 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor. Bu durum, menülerde yüzde 100'e yakın bir zam beklentisini doğuruyor ve fiyatların 4 bin ile 5 bin lira arasında değişeceği öngörülüyor.

Müşterilerin Artan Fiyatlara Tepkisi

Artan fiyatlar karşısında müşterilerin şikayetleri artıyor. Birçok kişi, artık evde oruç açmanın daha ekonomik olacağını düşünüyor. Restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu yönünde gelen şikayetler, müşterilerin bu yılki Ramazan ayında dışarıda iftar yapma planlarını gözden geçirmelerine neden oluyor.

Fiyat Artışlarının Temel Nedeni

Fiyat artışlarının temel nedeni olarak, özellikle kırmızı et fiyatlarındaki artış gösteriliyor. Gıda ürünlerinde yaşanan bu artış, iftar menülerinin fiyatlarının yükselmesine doğrudan etki ediyor. Müşteriler, fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve daha adil fiyatlandırma için denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Ramazan ayında restoranlarda iftar yapmayı planlayan vatandaşlar, menü fiyatlarındaki bu büyük artış karşısında zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Ekonomik koşullar ve gıda fiyatlarındaki artış, Ramazan ayının ruhuna uygun, paylaşım ve bereket dolu iftar sofralarını kurmayı zorlaştırıyor.