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Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?

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Tanju Özcan’ın maaşı ne kadar? 2024 Bolu Belediye Başkanları, 2024 Bolu Belediye Başkanı maaşı, Belediye Başkanlarının maaşları ne kadar oldu? Belediye Başkanı ne kadar alıyor? Bolu Belediye Başkanları ve yerel yönetim görevlilerinin yeni dönem maaşları belli oldu, haberimizde…

Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor? mask
Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?
Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?
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31 Mart yerel seçimleri öncesi Bolu ve ilçelerinde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların alacakları maaşlar ve özlük hakları belirlendi. İşte Bolu'daki yerel yönetim görevlilerinin maaşlarına dair güncel bilgiler.

Bolu yerel yönetimlerinde maaşlar ne kadar oldu?

Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerle birlikte Bolu ve bağlı ilçelerinde göreve başlayacak belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların maaşlarına dair merak edilen detaylar netleşti. Yeni dönemde, yerel yönetimlerde görev alacak kişilerin maaşları ve özlük hakları, seçmenler ve adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Belediye başkanlarının maaşları nüfusa göre belirleniyor

Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?

Yapılan düzenlemelerle, belediye başkanlarının maaşları artık nüfus büyüklüğüne göre kanunla belirleniyor. Bolu merkez ve ilçelerinde görev yapacak belediye başkanlarının maaşları, görev yapacakları yerin nüfusuna göre değişiklik gösteriyor. Bu maaşlar, memur maaş zamlarına paralel olarak her altı ayda bir güncelleniyor.

Bolu ve ilçelerindeki belediye başkanı maaşları

Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?

Bolu merkez ve ilçeleri için belirlenen belediye başkanı maaşları şu şekilde:

Tanju Özcan Bolu Merkez 233 bin 379 nüfus ile 104.453 TL

Celal Beydili Karacasu 2 bin 540 nüfus ile 54 bin 996 TL

Mustafa Allar 34 bin 257 nüfus ile 62 bin 605 TL

Necdet Türker 19 bin 66 nüfus ile 62.605 TL

Ahmet Çankaya 18 bin 879 nüfus ile 62 bin 605 TL

Hamza Efe 6 bin 585 nüfus ile 54 bin 996 TL

Recai Çağlar 7 bin 294 nüfus ile 54 bin 996 TL

Emin Tekemen 2 bin 980 nüfus ile 54 bin 996 TL

Turhan Bulut 14 bin 113 nüfus ile 62 bin 605 TL

Fatih Kavak 4 bin 807 nüfus ile 54 bin 996 TL

Belediye Meclisi ve Encümen Üyelerinin Ödenekleri

Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?

Belediye meclisi ve encümen üyeleri, katıldıkları toplantılar için huzur hakkı alıyorlar. Bu ödenekler, belediye başkanının maaşının bir kısmına dayanarak hesaplanıyor ve görev yapılan belediyenin nüfusuna göre değişiklik gösteriyor.

Muhtarların maaşları ve sosyal güvenlik hakları

Tanju Özcan ne kadar maaş alıyor?

Bolu ve ilçelerindeki köy ve mahalle muhtarlarına verilecek aylık brüt ödenek 11.223 TL olarak belirlendi. Emekli muhtarlar, emekli aylıklarını kesintisiz alırken, emekli olmayan muhtarlar için İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik primleri yatırılacak.

Yerel yönetim görevlilerinin özlük hakları

Yerel yönetimlerde görev alacak kişiler, görevleri süresince çeşitli özlük haklarından yararlanacaklar. Belediye başkanları, 4/c statüsünde sigortalı olacaklar ve devlet memurlarına sağlanan bazı yardımlardan faydalanabilecekler. Emekli belediye başkanları, görevleri boyunca emekli aylıklarını almaya devam edecek ve belirli şartlar altında makam, temsil ve görev tazminatlarından yararlanabilecekler.

 

# belediye, Tanju Özcan

21 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Siyaset

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