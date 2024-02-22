Kastamonu, Bartın, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz’de kontrolsüz artış endişelendiriyor

Karadeniz sahillerinde popülasyonu arttı

Sinop'un Akliman sahilinde kaydedilen görüntülerde toplu bir şekilde sahili işgal eden yüzlerce martı, görenlerin dikkatini çekti. Kış gelmesiyle denizden uzaklaşan insanların yerini dolduran martılar kumsal üzerinde adeta güneşin keyfini çıkarıyor.

Büyük gruplar halinde bulunuyorlar

Martıların bu davranışlarının nedeni tam olarak bilinmezken, avlanma veya üreme gibi nedenlerden ötürü bu şekilde yapabilecekleri düşünülüyor. Gökyüzünde avlanırken görülen, elden simit yeme pozlarıyla tanınan martıların kış ayında büyük gruplar halinde sahilde güneşlenmesi ise bazı insanların ilgisini çekiyor.

Durum çevre sakinlerinin dikkatinden kaçmıyor

Sahilde martıları kalabalık halde gören Mehmet Aydın, “Martılar hava güzel olduğunda buraya güneşlenmeye geliyor. Akşam olduğunda yakında Sarı Ada var. Sarı Ada'ya gidiyorlar. Orada yuvaları var. Balık yemi attığımız zaman evimizin önüne de doluşuyorlar. Kış olduğunda burada sadece martılar güneşleniyor” dedi.