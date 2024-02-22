Menzil cemaati liderinin sigara içerken görüntülenmesi sosyal medyada tartışma yarattı

Menzil Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Muhammed Saki Erol'un, sigara içerken görüntülendiği bir video, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Genellikle müritlerine sigarayı bırakma yönünde telkinlerde bulunduğu bilinen Menzil şeyhinin, kendisinin bir sigara tiryakisi olduğunu gösteren bu görüntüler, çeşitli tepkilere neden oldu.

Sigara İçme Meselesi ve Dini Tartışmalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sigaranın haram olduğunu belirtmesi ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek gerektiğini vurgulaması, dini çevrelerde sigara kullanımı hakkında geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı. Erbaş, "Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur" diyerek, sigaranın zararlarına dikkat çekmişti. Ancak, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun (DİYK), sigaranın dini açıdan haram olmadığı yönünde bir görüş bildirmesi, konunun daha da karmaşık bir hale gelmesine neden oldu.

Kamuoyunun Tepkisi ve Eleştiriler

Menzil Cemaati lideri Erol'un sigara içerken görüntülendiği video, sadece dini açıdan değil, siyasi açıdan da çeşitli yorumlara yol açtı. Videoya yapılan "Aman Erdoğan görmesin" yorumları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara karşıtı tutumuna atıfta bulunuyor. Ayrıca, Erol'un sigarayı sol elle içmesi, bazı izleyiciler tarafından eleştirilirken, bu durumun dini açıdan bir yanlışlık olup olmadığı konusunda da tartışmalar yaşandı.

Haram mı Mekruh mu?

Sigaranın dini statüsü konusunda farklı görüşler mevcut. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sigaranın "haram" değil, "mekruh" olduğunu savunuyor. Ünlü, "Haram olması için ayet, delil lazım. Sağlığa zararı tespit edildi, israf var ama haram değil" diyerek, sigaranın kesinlikle yasaklanmış bir madde olmadığını, ancak sağlığa zararları nedeniyle tercih edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Menzil Cemaati lideri Muhammed Saki Erol'un sigara içerken görüntülendiği video, hem dini hem de siyasi açıdan çeşitli tartışmalara neden oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sigara ile ilgili tutumu ve toplumun bu konudaki hassasiyeti, sigara kullanımının dini ve toplumsal boyutlarını bir kez daha gündeme getirdi. Bu tartışmalar, sigaranın dini statüsü ve toplumdaki yerine dair süregelen bir diyalogun parçası olarak görülebilir.