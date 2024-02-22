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Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi

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Anadolu’nun vahşi yaşam ekosistemleri anlamında en zengin bölgesi olan Karadeniz’de kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar sık sık karşılaştığı yurdumuzun en büyük kedisi vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi mask
Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi
Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi
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Kedigiller familyasının en büyük üyesi

Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi

Türkiye’de kedigiller familyasının en büyük üyesi olan ve ‘Ormanların hayaleti’ olarak adlandırılan Vaşak, Karadeniz Bölgesinde sık sık görüntülenmeye devam ediyor. Son dönemde yaban hayatının hemen her mensubunun görüntülendiği Karadeniz dağlarında son olarak kameralara koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak takıldı.

Doğal ortamda doğal hali kaydedildi

Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi

Köylere göreve gidenler kırsal kesimde dere kenarında vaşağın olduğunu fark ederek hemen cep telefonunu çıkardı. Telefon kayda girdikten bir süre sonra vatandaşları fark eden vaşak dereden karşıya geçip çalılığın içinde gözden kaybolurken o anları kayıt altına alındı.

Peki Türkiye’de vaşak var mı? Nerede yaşar?

Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi

Evet. Vaşakların yaşadığı ülkelerden biri de Türkiye’dir ve bayağı vaşak olarak bilinir. Türkiye’de yaşadıkları şehirler Antalya, Çanakkale, Siirt, Hakkari, İzmir, Muğla, Erzurum, Kars, Sivas, Tunceli, Ardahan, Bolu, Çankırı, Rize, Artvin ve Kastamonu’dur. Görüldüğü gibi Türkiye’nin en doğusundan en batısı vaşakların yaşam alanıdır. Ancak ne yazık ki Türkiye’de yasadışı vaşak avı yaygın bir durumdur.

Anadolu vaşağı hangi türdür?

Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi

Türkiye’de yaşayan vaşak türü bayağı vaşaktır ve ortalama ağırlıkları 30-40 kg arasındadır. Vücutlarının uzunluğu ise kuyrukları dahil 170 santimetreye kadar çıkar. Erkek vaşaklar bir miktar daha büyük olabilir. Anadolu vaşağı bir batında ortalama iki yavru doğurur. Günde iki üç kilo et tüketen vaşakların ana besin kaynağı Geyik, tavşan, balık, tilki, koyun, sincap, fare, hindi, kuş, keçidir.

Vaşakların Nesli Tükeniyor mu?

Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi

Vaşaklar nesli tehlike altında olan hayvanlardır. Ancak bu tehlikenin büyüklüğü türlere göre farklılık gösterir. İber vaşağının nesli kritik derece tehlike altında iken diğer vaşak türlerinin nesli düşük risk grubunda yer almaktadır. Vaşakların neslinin tehlike altında olmasının en büyük nedeni insanlar tarafından avlanmalarıdır.

Vaşak avlamak yasak mı?

Yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesinde vaşak ve vahşi yaşam halleri görüntülendi

Balkanlar’da ve Türkiye’de sayıları ciddi oranda azalmıştır. Türkiye’de vaşak avı yasaktır. Avrupa’da da vaşak avı yasaklanmıştır. Türkiye, Slovenya ve Hırvatistan’da vaşaklar nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilmiş ve yasalar tarafından koruma altına alınmıştır. Vahşi doğada vaşakların ortalama ömrü 10-12 yıl kadardır ve vaşaklar insanlara saldırmazlar.

 

# Türkiye, VAR, Yaşam

22 Şub 2024 - 13:30 - Çevre

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