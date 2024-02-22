Kar mı geliyor, sıcak hava dalgası mı?

Türkiye genelinde beklenen soğuk hava dalgasının yerini alacak Afrikamsı ılık hava dalgasıyla ilgili son meteorolojik gelişmeler. Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu için detaylı hava durumu tahminleri ve mart ayına dair uzman görüşleri.

Soğuk beklentisi yerini sıcağa bırakıyor

Türkiye'de kış mevsiminin sonlarına doğru, soğuk hava dalgasının beklenen etkisini gösterememesiyle birlikte, vatandaşların kar yağışı beklentisi suya düştü. Meteorolojik kaynaklardan alınan son bilgilere göre, ülke sınırlarına ulaşan soğuk hava dalgası beklenmedik bir şekilde durakladı ve iç kesimlere ilerleme göstermedi.

Yeni bir sıcaklık dalgası yaklaşıyor

Afrika üzerinden yola çıkan yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye'ye doğru ilerlediği belirtiliyor. Bu dalganın, 22 Şubat Perşembe gecesi itibarıyla etkisini göstermeye başlaması ve ülkeyi bir bahar havasına büründürmesi bekleniyor.

"Afrikamsı ılık hava dalgası" Türkiye'yi saracak

Hava Forum tarafından elde edilen verilere göre, "Afrikamsı ılık hava dalgası" adı verilen bu sıcak hava akımı, Cuma gününden itibaren etkili olacak ve hafta sonuna doğru tüm ülkede bahar havasının hakim olmasını sağlayacak.

Kış aylarının hüsranı ve küresel iklim değişikliğinin etkisi

Türkiye, tarihinin en kötü kış aylarından birini yaşarken, küresel iklim değişikliğinin etkileri de hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayının son haftasında beklenen Afrika sıcak hava dalgası, vatandaşların tüm umutlarını ertelemek zorunda bıraktı.

Mart ayına dair kötü haberler

Meteorolojik kaynaklar, şubat ayından sonra umut bağlanan mart ayını da incelemeye aldı. Ancak yapılan analizler, mart ayı için de olumsuz haberlerin geldiğini ortaya koydu. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen veriler berbat" ifadesiyle mart ayına dair kötümser bir tablo çizildi.

Bölgesel Hava Durumu Tahminleri

Sakarya: 22-25 Şubat tarihleri arasında parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 21 derece arasında değişecek.

Kocaeli: Sis ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 21 derece arasında olacak.

Düzce: Parçalı bulutlu hava ve sıcaklıkların en düşük 1, en yüksek 21 derece arasında olması öngörülüyor.

Bolu: Sisli ve parçalı bulutlu hava ile sıcaklıkların en düşük eksi 1, en yüksek 17 derece arasında olması bekleniyor.

Bu hava durumu tahminleriyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, beklenen kış yerine, erken gelen bir baharın keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.