22 Şub 2024 - 14:30- Çevre G:

Fındıkta zirai don riski, serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındıktaki yaşanabilecek riskin artması nedeniyle serbest piyasada da fındık fiyatı yükselişe geçti. Haftaya 120 lira seviyelerinde başlayan fındık fiyatı bugün itibarıyla 125 liraya yükseldi.

Fındıkta zirai don riski, serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti mask
Fındıkta zirai don riski, serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti
Fındıkta zirai don riski, serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti
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Üretici Abdullah Şahin, yılbaşından sonra 120 lira seviyelerinde istikrarını sürdüren fındık fiyatının yeniden yükselişe geçtiğini ve 130 lirayı zorlayacağı yönünde beklentileri olduğunu söyledi.

Fındık serbest piyasada 125 lirayı gördü

Fındıkta zirai don riski, serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti

Şahin, "Fındık fiyatı serbest piyasada yeniden yükselişe geçti. Yılbaşından sonra ilk defa 120 liranın üzerine çıkan fındık fiyatı serbest piyasada 125 lirayı gördü. Uzun süredir fiyat istikrarını sürdüren fındık fiyatı haftaya da 120 liradan başlamıştı ancak hafta ortasına geldiğimizde bu fiyat 123 liraya yükseldi” dedi.

Rekolte riski fiyatları yukarı baskılıyor

Fındıkta zirai don riski, serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti

Abdullah Şahin, “Hafta sonuna kadar da yükselmesi ön görülmektedir. Hatta önümüzdeki günlerde 130 lirayı görebileceği yönünde beklentilerde bulunmaktadır. Bu ani yükselişin nedeni bu sene fındıkta yaşanabilecek riskin yüksek olduğu görüldüğü gibi fındık ihtiyacının da olduğu söylenebilir. Görüldüğü gibi bu sene hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir bu da fındıkta riski artırmaktadır” diye konuştu.

Üreticinin elinde çok az fındık kaldı

Fındıkta zirai don riski, serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti

Üreticinin elinde çok az fındık kaldığını da ifade eden Şahin, “2023 ürünü fındık rekoltesinin büyük kısmı pazara indi. Üreticimizin elinde çok az fındık kaldı. 2024 fındık hasadına daha 6 ay var. Bu, çok uzun süre. Mutlaka bu süre içerisinde fındık açığı olacaktır” açıklamasında bulundu.

Şahin. “Tüm bu unsurlar, göz önüne alındığında fındık fiyatının yükselişinin süreceği görülüyor. Fındık fiyatı arz ve talebe göre değişiyor ancak, fındıktaki risk durumu da fındık fiyatının önümüzdeki günlerde yükselip, düşmesinde etkili olacaktır” diye konuştu.

# VAR, durumu, hava

22 Şub 2024 - 14:30 - Çevre

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