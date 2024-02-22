22 Şub 2024 - 15:00- Güncel G:

Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı

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Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas'ın açılışı gerçekleştirildi. Ankara Palas, 96 yıldır tarihe tanıklık ediyor.

Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı mask
Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı
Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı
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Koleksiyonu zenginleştirilen ve modern sergileme kriterlerine uygun olarak teşrif edilen Ankara Palas Müzesi, bin metrekareyi bulan kapalı alanda 5 salon ve bin 200’e yakın eserle kültür-sanat hayatının yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

“Zemininde ve temelinde güçlendirilmeler yapıldı”

Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız yaptığı konuşmada, “Binanın yaşından ve kullanımından dolayı ciddi bir restorasyon ihtiyacı vardı. 2019 yılının başından itibaren bu restorasyon çalışması yürütüldü. Ankara birinci derece deprem kuşağında olmasa da özellikle binanın yaşından dolayı ciddi anlamda zemininde ve temelinde güçlendirilmeler yapıldı. Yaklaşık sekiz dönüm bahçenin içerisinde ve bin metrekareye yakın oturumu olan bir binadan bahsediyoruz. Bu restorasyon çalışmaları iki buçuk yıl içerisinde tamamlandı” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Ankaralılarla buluşmasını arzu edip talimatlandırdı”

Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı

Dönemin bütün özgün dokusuyla binanın restorasyon ve konservasyonunun tamamlanarak hazır hale getirildiğini belirten Yıldız, “Cumhurbaşkanımızın burayı Milli Saraylara bağlarken bir talimatı vardı. Milli Sarayların envanterinde binlerce taşınabilir tarihi eser var ve bunların çoğu İstanbul'da bulunduğu için İstanbul'daki müzelerde sergileniyor. Ankara Palas'ın da her yıl Milli Saraylar koleksiyonlarından seçme koleksiyonları sergilenebileceği bir müze olarak Ankaralılarla ve ülkemizle buluşmasını arzu edip talimatlandırırdı” diye konuştu.

“Diplomatik yolla gelmiş pek çok hediyeleri burada sergiliyoruz”

Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı

Restorasyonun ardından bir buçuk yıl bu müze projesiyle ilgili salonlarda teknik düzenleme gerçekleştirildiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

“Mekanların yanında burada bin 200 parça taşınabilir tarihi eseri sergilemekteyiz. Burada çok çeşitli koleksiyonlara ait sergiler var. Hazine koleksiyonumuzdan eserler var. El yazmaları koleksiyonumuzdan var. Hilal koleksiyonumuzdan eserler var. Bir salonu diplomatik hediyelere ayırdık. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca önemli diplomatik etkinliklere burası ev sahibi yapmıştı. Özellikle Osmanlı döneminden başlayıp cumhuriyet dönemine kadar ülkemize diplomatik yolla gelmiş pek çok hediyeleri burada sergiliyoruz.”

Ankara Palas Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Türk siyasi hayatının önemli olaylarına tanıklık etti

Yeni kurulan Cumhuriyet’in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas, milli mücadeleye destek olan aydınların buluşacağı ve konaklayacağı bir binaya duyulan ihtiyaç üzerine 1928 yılında inşa edildi. Ankara Ulus’taki İkinci Meclis binasının karşısında bulunmasından ötürü politikanın merkez noktası oldu. Zamanla siyasilerin, gazetecilerin ve aydınların uğrak mekanı haline geldi. Devrin devlet başkanlarından İran Şahı Rıza Pehlevi, Irak Kralı Birinci Faysal, Yunanistan Başbakanı Venizelos ve ABD Başkanı David Eisenhower gibi seçkin konuklar burada ağırlandı.

Ankara Evkaf Oteli’nden Ankara Palas Müzesi’ne

Cumhuriyetin 96 yılına şahitlik eden Ankara Palas müzeye dönüştürülerek açıldı

Milli değerlerin modern yöntemlerle ele alınmaya çalışıldığı Ulusal Mimarlık Dönemi’nde inşa edilen Ankara Palas’ın ilk projesini Vedat Tek hazırladı. Yapıya esas şeklini Mimar Kemaleddin Bey verdi. Cephe tasarımında kubbe ve Türk motifleri gibi geleneksel izler kullanıldı. Ankara Palas, 1975 yılına kadar Vakfılar İdaresi’ne bağlı ‘Evkaf Oteli’ olarak işletildi. 1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak kullanıldı. Yapı, 2018 yılında ise Milli Saraylar Başkanlığı’na devredildi.

Ankara Palas’ta Milli Saraylar dönemi

Ankara Palas, tarihinin en kapsamlı restorasyonunu Milli Saraylar döneminde gördü. Restorasyon işlemleri kapsamında binanın inşaat, statik güçlendirme, ince restorasyon, mekanik ve elektrik işleri 2021 yılında tamamlandı. 2022’de teşhir ve tanzim çalışmaları başlatıldı. Teşhir üniteleri, vitrinler, dijital bilgi panoları hazırlandı. Sergilenecek eserler vitrinlere yerleştirildi, etiket ve tanıtım çalışmaları tamamlandı. Müze içerisinde kütüphane, konferans salonu, çocuk atölyesi, kafeterya alanları oluşturuldu. 2024 yılı itibarıyla da Ankara Palas, başkente yakışır bir müze olarak açılışa hazır hale getirildi.

# Türk, VAR, çocuk

22 Şub 2024 - 15:00 Ankara- Güncel

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