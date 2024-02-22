Bolu'da turizmde yeni bir sayfa açılıyor

Bolu'nun turizm potansiyeli fark ediliyor
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel seçimler öncesinde hız kazanan kampanya faaliyetleri kapsamında Sümer Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmalarında Bolu'nun turizm potansiyelini vurguladı. Demirkol, Bolu'nun saklı kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmak için çalıştıklarını belirtti ve kent merkezindeki tarihi değerlere yönelik bir turizm rotası oluşturulacağını duyurdu.
Turist akınında merkezin rolü
Demirkol, geçtiğimiz yıl Bolu'yu ziyaret eden 4 milyon turistin sadece bir milyonunun merkeze uğradığını, geri kalan üç milyonunun ise merkezi ziyaret etmediğini ifade etti. Bu durumun ana sebeplerinden biri olarak, merkezde otobüsler için yeterli park alanının olmamasını ve turistlerin merkezde ilgilenecekleri yeterli aktivite bulunmamasını gösterdi.
Turizm rotası ve yöresel ürünlerle canlanacak ekonomi
Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yöresel ürünler üzerinden oluşturulacak turizm rotası sayesinde bölgesel ekonominin canlanacağını belirtti. Planlanan turizm rotasının, Bolu'nun tarihi konaklarını, Köroğlu Park'ını ve bir kent müzesini kapsayacağını, bu sayede turistlerin Bolu'nun kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfedeceğini ifade etti.
Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginlikleri öne çıkıyor
Demirkol'un vurguladığı gibi, Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren bir turizm rotası, ziyaretçilere Bolu'nun çok daha fazlasını sunacak. Bu rotada, turistlerin yürüyerek keşfedebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri ve Bolu'nun tarihi ile kültürel mirasını deneyimleyebilecekleri bir yolculuk planlanıyor.
Gölcük ve Yedigöller'e giden yol bolu merkezden geçecek
Demirkol, Gölcük ve Yedigöller gibi doğal güzellikleri ziyaret eden turistleri Bolu merkeze de uğratmayı hedefliyor. Bu stratejiyle, Bolu'nun hem doğal hem de kültürel ve tarihi zenginliklerinin bir arada sunulması amaçlanıyor. Böylece, Bolu merkez, turistler için vazgeçilmez bir durak haline gelecek.
Bolu için yeni bir turizm vizyonu
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un öncülük ettiği bu yeni turizm vizyonu, Bolu'yu sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkaracak bir turizm destinasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor. Yöresel ürünlerle zenginleştirilmiş turizm rotaları, bölge ekonomisine katkı sağlarken, Bolu'nun turizmdeki çekim gücünü artıracak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Unknown - Yedigöllere giden yol zaten boludan geçiyor. Ama düzceden giden yol daha güzel. Hee sen yedigölleri karacasu tarafına alırsan bilemem. Abantıda gölköyün oraya koy tamamdır. Çünkü düzceden abanta giden yolda güzel. Yani sevgili hocam iş belediyede değil daha büyük yerlerde. Onuda sen boşver küçük şehrin büyük öyküsü de geç :)
Öğretmen - Yedigöller 'e yol yapmayın. Trabzon Uzungöl' e benzer. Araplar çöker, biz de ağzı açık bakarız. İklim değişikliği hızlanır, trafik artar, hava kirliliği nedeniyle zehirli gıdalar yeriz. Ülkesini seven doğaya, ormana zarar vermez. Üst çarşıda eski han var. Neyzen TEVFİK atölyesine yakın. Orası tadilattan geçebilir. Nazım Hikmet orada konaklamış burada öğretmenlik yaparken. Bence çok güzel değerlendirilir, çok da dikkat çeker. Saygılar, sevgiler.
Karaboga - Yaparsan sen yaparsın aynen turizm konusunda çok haklısın merkezde sifir turist çünkü dediğin gibi merkezde ne yapacak turist bende olsam gelmem bolu nun merkezine
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.