Boluspor, geçen sezonu "geride" bıraktı

Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esen Boluspor, 2023-2024 sezonunun 23. haftasında elde ettiği 36 puanla son yılların en iyi performansını sergileyerek futbol dünyasının dikkatini üzerine çekti.

Geçen sezonu geride bıraktı

Geçen sezonun 23. Haftasını 35 puanla tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, bu sezon gösterdiği 1 puanlık artışla ligde yeni bir rekora imza attı. Boluspor'un bu başarısı, takımın son yıllarda ulaştığı en yüksek puan ortalamasını temsil etti ve futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Diğer sezon performansları

Kırmızı-beyazlılar, önceki sezonlarda 23. hafta itibarıyla 2021-2022'de 31 puan, 2020-2021'de 23 puan ve 2019-2020'de 17 puan elde ederek mücadele etmişlerdi. Ancak bu sezon, sergiledikleri performansla gözleri üzerlerine çekiyorlar.

Takımda yaşanan antrenör değişikliği ve sarsıntılara rağmen, Koşukavak liderliğindeki Boluspor, ligde önemli bir sıçrama yaparak rakiplerine üstünlük kurmuş durumda. Koşukavak ve ekibinin stratejik yönetimi, Boluspor'un son yıllardaki en yüksek puan ortalamasına ulaşmasında kilit bir rol oynadı. Bu dönüşüm, Boluspor'un sadece bu sezon değil, gelecek sezonda da potansiyel bir lider olarak görülmesini sağlıyor.

Boluspor'un gelecek vaat eden yolculuğu

Boluspor'un bu sezon sergilediği performans, takımın geleceği adına umut verici. Kırmızı beyazlıların istikrarlı yükselişi, daha fazla başarının kapısını aralıyor. Takımın Trendyol 1. Lig'deki bu başarılı performansı, hem taraftarlarını hem de futbol dünyasını heyecanlandırıyor. Boluspor, sahadaki başarısını sürdürerek futbolseverlerin gönlünde taht kurmayı hedefliyor.