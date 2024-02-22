Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum projesi ile çocukların ufku çok daha geniş!

Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi gerçekleştirildi. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okudukları kitaplar hakkında edindikleri bilgileri ve yaşadıkları deneyimleri proje haline getirdi. Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayan ve karakterleri canlandıran öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler için projenin çok faydalı olduğunu belirten öğretmen Ünsal Aksakal, "Çocuklarımızın zihinlerini boş bırakmamamız gerekiyor. Biz boş bırakırsak o vakitleri, zararlı alışkanlıklarla doldurulabilirler. Mesela bir öğrencimiz okuduğu kitabın içeriği olan çöplüğü canlandırmış. Artık çöpleri kesinlikle yere atmayacaktır" dedi.

Öğrencilerin kitaplardaki karakterleri canlandırarak katılımcılara anlattığını ifade eden Mudurnu Abdürrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adem Kara ise "Bir sürü öğrencimiz kitapları okuyarak canlandırma yaptı. Amacımız öğrencinin okuduğu kitabı anlayabilmesi. Öğrenci, okuduğu kitabın karakterine bürünüyor, onu görsel olarak da anlatıyor" diye konuştu.