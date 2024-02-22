Önce bariyere çarptı sonra alevlere teslim oldu

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Cem B. idaresindeki 06 DDY 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle alev alan araçta yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.