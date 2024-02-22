22 Şub 2024 - 22:00- Ekonomi G:

150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İhaleye çıktı

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Bolu'nun sağlık hizmetleri altyapısında önemli bir gelişme yaşandı. Yeni ve modern 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için ihale süreci başladı. Ayrıca Karacasu'da yapımı devam eden 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi,  şehir hastanesi ve eski Adliye yerine yapılacak olan kütüphane de Bolu’nun çehresini değiştirecek

150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İhaleye çıktı mask
150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İhaleye çıktı
150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İhaleye çıktı
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Bolu için sağlıkta yeni bir dönem

Bolu, sağlık altyapısında önemli bir yeniliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yatırım programına alınan 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yapım işi için ihale süreci resmen başladı. Bu gelişme, Bolu'nun sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi müjdeliyor ve bölge halkına modern sağlık hizmetleri sunma konusunda büyük bir adım olarak görülüyor.

150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İhaleye çıktı

Modern ve yüksek teknolojili hastane

Merkez Ünitenin yanında, 46 dönüm arazi üzerine inşa edilecek olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, modern mimarisi ve yüksek teknolojisi ile dikkat çekiyor. Hastane, Bolululara daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Bu yeni tesis, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, kadın ve çocuk sağlığına odaklanacak şekilde tasarlandı.

150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İhaleye çıktı

Bolu'nun sağlık altyapısındaki diğer gelişmeler

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yanı sıra, Bolu'da sağlık altyapısını güçlendirecek diğer projeler de devam ediyor. Karacasu'da yapımı devam eden 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve planlanan şehir hastanesi gibi projeler, Bolu'nun sağlık hizmetlerinde bir merkez haline gelmesini sağlayacak. Ayrıca, eski adliye binasının bulunduğu alana yapılacak olan kütüphane, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunacak.

Hastanenin Bolu'ya katkıları

Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Bolu'ya çok yönlü katkılar sağlayacak. Modern sağlık hizmetlerinin yanı sıra, bölge halkının erişimini kolaylaştıracak ve sağlık hizmetlerindeki bekleme sürelerini azaltacak. Ayrıca, hastane, bölgede sağlık turizmini de teşvik ederek, Bolu'nun ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.

Yatırım ve gelecek planlaması

Bu projeler, Bolu'nun sağlık altyapısına yapılan büyük yatırımların bir parçası. Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve diğer sağlık tesisleri, bölgenin gelecekteki sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlandı. Bu yatırımlar, Bolu'nun hem mevcut nüfusunun sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirecek hem de bölgenin gelecekteki büyümesine destek olacak.

Bolu'nun sağlık hizmetlerinde yeni bir çağ

Bolu Belediyesi ve yerel yönetimlerin bu projelerdeki rolü, şehrin sağlık hizmetlerini daha ileri bir seviyeye taşıma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşası ve diğer sağlık projeleri, Bolu'nun sağlık hizmetlerinde yeni bir çağın başlangıcını simgeliyor.

 

# Sağlık, çocuk, Bolu Belediyesi, destek, tedavi

22 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Ekonomi

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