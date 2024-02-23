MHP’den özel eğitimde yeni projeler

İlhan Durak'tan özel eğitime büyük destek
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir toplantı düzenledi. Özel eğitim öğretmenleri ve kurum personeli ile bir araya gelen Durak, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde eğitim alanında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri paylaştı. Kurum müdürü Harun Ceyhan ve kurucu Vedat Özkan tarafından karşılanan Durak, samimi bir ortamda geçen toplantıda eğitim üzerine önemli açıklamalarda bulundu.
Eğitime ve özel eğitime duyarlı yaklaşım
Durak, eşinin de öğretmen olması nedeniyle eğitime ve özellikle özel eğitime büyük bir duyarlılıkla yaklaştığını belirtti. Bolu'da özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler ve aileleri için özel projeler hazırladıklarını vurgulayan Durak, bu projelerle ilgili kadrolarını da özenle kurduklarını ifade etti. Eğitim alanında Bolu için önemli adımlar atacaklarını söyleyen Durak, toplumun her kesimine yönelik eğitim projeleri geliştireceklerini dile getirdi.
Muharrem Demirel ile işbirliği ve projeler
Durak, eğitim alanında şehrin duayen ismi Muharrem Demirel ile çalışacaklarını ve onun deneyimlerinden faydalanacaklarını açıkladı. "Muharrem hocamız bize fener olacak," diyen Durak, eğitim, özel eğitim ve spor alanlarında özel projeler geliştireceklerini belirtti. Bu projelerle Bolu'da eğitim kalitesini artırmayı ve özel eğitim alanında önemli iyileştirmeler yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
Eğitimde yenilikçi projeler
Durak, okulöncesi ve ilköğretim sürecinde ihtiyaç duyulan okullara eğitsel oyuncak, araç-gereç ve materyal temini sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, ihtiyaç duyan her okul için kütüphane kurulumu ve kitap desteği sağlayacaklarını, ihtiyaç sahibi öğrenciler için de 'Okula Hazırlık Paketi Projesi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Bu projelerle eğitim alanında önemli bir fark yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.
Özel eğitimli bireyler için özel çalışmalar
Durak, özel eğitimli bireyler için ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bu konuda özel eğitim öğretmenleri ve personelle işbirliği içinde olacaklarını ifade etti. Özel eğitim alanında geliştirilecek projelerle, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim kalitesinin artırılmasını ve sosyal entegrasyonunun sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.
Bolu için eğitimde yeni bir sayfa
Durak'ın eğitim alanında sunduğu projeler, Bolu için eğitimde yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor. Özel eğitime duyulan hassasiyet ve geliştirilecek projelerle, Bolu'nun eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşaması bekleniyor. Durak ve ekibinin eğitim vizyonu, Bolu'da her bireyin kaliteli eğitim almasını ve toplumsal entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kemal - Çalışanları toplayıp seçim propagandası dinletmek ne kadar kötü? Hem de bir eğitim kurumunda
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.