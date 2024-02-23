23 Şub 2024 - 01:00- Güncel G:

Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma

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23 Şubat Cuma günü için Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu, Düzce, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Kastamonu ve Bartın illerinin hava durumu tahminleri burada! Sıcaklık değerleri ve beklenen hava koşulları ile gününüzü planlayın.

Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma mask
Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma
Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma
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Batı Karadeni Hava Durumu: 23 Şubat Cuma

Batı Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en güzel doğal manzaralarına ev sahipliği yapar ve bölgenin hava durumu, hem yerel halkın hem de turistlerin günlük planlarını doğrudan etkiler. 23 Şubat Cuma günü için hava durumu tahminlerine göz atarak, bu eşsiz bölgede gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin.

Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma

Bolu ve Düzce: Bahar Havası

Bolu, genellikle sisli sabahlarıyla bilinir ve 23 Şubat'ta da bu durum değişmiyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 14°C'ye ulaşacak. Düzce ise, parçalı bulutlu bir gökyüzüne sahip olacak ve sıcaklıkların 20°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu iki şehirde, baharın erken sinyallerini alabilirsiniz.

Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma

Karabük ve Zonguldak: Ilık ve Bulutlu

Karabük'te parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, gündüz sıcaklıkları 15°C civarında olacak. Zonguldak'ta da benzer bir hava durumu bekleniyor, ancak en yüksek sıcaklık 16°C'ye ulaşabilir. Bu illerde, ılıman bir gün geçirmek için ideal koşullar söz konusu.

 

Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma

Sakarya, Bartın ve Kastamonu: Çeşitli Hava Koşulları

Sakarya'da parçalı bulutlu bir gün beklenirken, sıcaklıklar 19°C'ye kadar çıkacak. Bartın, parçalı bulutlu ve 18°C'ye kadar ısınan bir havaya sahip olacak. Kastamonu ise, yoğun sisin etkisi altında olacak ve sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. Bu illerde, gün içinde farklı hava koşullarına hazırlıklı olun.

 

Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma

Planlan Yaparken hava durumunu dikkate alın

23 Şubat Cuma günü için Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki hava durumu tahminleri, gününüzü planlarken size rehberlik edecek. Bolu ve Düzce'de bahar havasını hissedebilir, Karabük ve Zonguldak'ta ılık bir gün geçirebilirsiniz. Sakarya, Bartın ve Kastamonu ise, çeşitli hava koşullarıyla sizi karşılayacak. Bu güncellemelerle, Batı Karadeniz Bölgesi'nde geçireceğiniz günü en iyi şekilde planlayabilirsiniz.

 

Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma

23 Şubat 2024 Cuma günü Hava Durumu

Sakarya: Parçalı bulutlu, En düşük 5°C, en yüksek 19°C

Düzce: Parçalı bulutlu, En düşük 4°C, en yüksek 20°C

Bolu: Puslu, En düşük 1°C, en yüksek 14°C

Karabük: Parçalı bulutlu, En düşük 2°C, en yüksek 15°C

Zonguldak: Parçalı bulutlu, En düşük 6°C, en yüksek 16°C

Bartın: Parçalı bulutlu, En düşük 1°C, en yüksek 18°C

Kastamonu: Sisli, En düşük 0°C, en yüksek 14°C

 

# Türkiye, durumu, hava, Bartın

23 Şub 2024 - 01:00 - Güncel

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