Batı Karadeniz illeri için hava durumu, 23 Şubat 2024 Cuma

Batı Karadeni Hava Durumu: 23 Şubat Cuma

Batı Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en güzel doğal manzaralarına ev sahipliği yapar ve bölgenin hava durumu, hem yerel halkın hem de turistlerin günlük planlarını doğrudan etkiler. 23 Şubat Cuma günü için hava durumu tahminlerine göz atarak, bu eşsiz bölgede gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin.

Bolu ve Düzce: Bahar Havası

Bolu, genellikle sisli sabahlarıyla bilinir ve 23 Şubat'ta da bu durum değişmiyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 14°C'ye ulaşacak. Düzce ise, parçalı bulutlu bir gökyüzüne sahip olacak ve sıcaklıkların 20°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu iki şehirde, baharın erken sinyallerini alabilirsiniz.

Karabük ve Zonguldak: Ilık ve Bulutlu

Karabük'te parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, gündüz sıcaklıkları 15°C civarında olacak. Zonguldak'ta da benzer bir hava durumu bekleniyor, ancak en yüksek sıcaklık 16°C'ye ulaşabilir. Bu illerde, ılıman bir gün geçirmek için ideal koşullar söz konusu.

Sakarya, Bartın ve Kastamonu: Çeşitli Hava Koşulları

Sakarya'da parçalı bulutlu bir gün beklenirken, sıcaklıklar 19°C'ye kadar çıkacak. Bartın, parçalı bulutlu ve 18°C'ye kadar ısınan bir havaya sahip olacak. Kastamonu ise, yoğun sisin etkisi altında olacak ve sıcaklıklar 14°C civarında seyredecek. Bu illerde, gün içinde farklı hava koşullarına hazırlıklı olun.

Planlan Yaparken hava durumunu dikkate alın

23 Şubat Cuma günü için Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki hava durumu tahminleri, gününüzü planlarken size rehberlik edecek. Bolu ve Düzce'de bahar havasını hissedebilir, Karabük ve Zonguldak'ta ılık bir gün geçirebilirsiniz. Sakarya, Bartın ve Kastamonu ise, çeşitli hava koşullarıyla sizi karşılayacak. Bu güncellemelerle, Batı Karadeniz Bölgesi'nde geçireceğiniz günü en iyi şekilde planlayabilirsiniz.

23 Şubat 2024 Cuma günü Hava Durumu

Sakarya: Parçalı bulutlu, En düşük 5°C, en yüksek 19°C

Düzce: Parçalı bulutlu, En düşük 4°C, en yüksek 20°C

Bolu: Puslu, En düşük 1°C, en yüksek 14°C

Karabük: Parçalı bulutlu, En düşük 2°C, en yüksek 15°C

Zonguldak: Parçalı bulutlu, En düşük 6°C, en yüksek 16°C

Bartın: Parçalı bulutlu, En düşük 1°C, en yüksek 18°C

Kastamonu: Sisli, En düşük 0°C, en yüksek 14°C