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MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

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Bolu, Abant Gölü, Gölcük, Yedigöller başta olmak üzere Kartalkaya, Mudurnu ve Göynük mimarisi ile adeta bir yeryüzü cennetini andıran doğal güzellikleri ile Doğu Marmara kalkınma Ajansı MARKA tarafından hazırlanan filmle tanıtıldı…

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı mask
MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı
MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı yeni Bolu tanıtım filmi, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini, zengin kültürel mirasını ve turizm aktivitelerini öne çıkarıyor. Bolu'nun keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerine bir yolculuk yapın.

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

Bolu adeta bir yeryüzü cenneti

Bolu'nun adeta bir yeryüzü cenneti olan doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını öne çıkan yeni tanıtım filmi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yapıldı. Tanıtım filmi şimdiden youtube’da 58 bin 972 kez görüntülendi…

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

MARKA’nın tanıtım filmi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu'nun eşsiz doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını ön plana çıkaran yeni bir tanıtım filmi yayınladı. Bu film, Bolu'nun turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda artırmayı hedefliyor.

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

Bolu'nun doğal harikaları

Bolu, Türkiye'nin en yeşil ve en verimli topraklarına sahip bölgelerinden biri olarak bilinir. Film, Abant Gölü başta olmak üzere, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıkarıyor. Bu alanlar, yılın dört mevsimi ziyaretçilere farklı güzellikler sunuyor.

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

Kültürel ve tarihi miras

Bolu'nun tarihi ve kültürel mirası, filmde büyük bir özenle işleniyor. Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Bolu, Osmanlı mimarisinden Selçuklu eserlerine kadar geniş bir yelpazede tarihi dokuya sahip. Film, bu zengin mirası gözler önüne sererek, izleyicilere Bolu'nun tarihine yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

Gastronomi

Bolu, aynı zamanda zengin bir gastronomi kültürüne sahiptir. Filmde, yöresel lezzetler ve Bolu'nun ünlü mutfak kültürüne dair görüntüler yer alıyor. Mengen, Türkiye'nin aşçılar şehri olarak bilinir ve film, bu benzersiz mutfak kültürünü de izleyicilere tanıtıyor.

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

Turizm ve aktiviteler

Bolu, doğa turizmi, kış sporları ve sağlık turizmi gibi birçok farklı turizm aktivitesine ev sahipliği yapıyor. Film, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kış sporlarının yanı sıra, trekking, kampçılık ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteleri de göstererek, Bolu'nun turizm çeşitliliğini vurguluyor.

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

Sürdürülebilir turizm

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın bu filmi, aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışını da destekliyor. Bolu'nun doğal ve kültürel varlıklarının korunması, gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altı çiziliyor. Film, bu bilinci yaymayı ve sürdürülebilir turizm pratiklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

 

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan bu tanıtım filmi, Bolu'nun doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini başarılı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bolu'yu ziyaret etmek isteyenler için harika bir ön bilgi kaynağı olan bu film, aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir turizm hedeflerine de katkıda bulunuyor.

MARKA’dan bir yeryüzü cenneti tanıtımı

 

 

# Sağlık, Türkiye

23 Şub 2024 - 10:00 Bolu- Güncel

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