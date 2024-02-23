23 Şub 2024 - 09:00- Güncel G:

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor

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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) öncülüğünde geliştirilen bu proje, Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak güzergahını kapsayan 484 km'lik bir rotayı içeriyor ve bölgenin tarihini, endüstriyel mirasını ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunmayı amaçlıyor.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor mask
Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor
Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor
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2017 yılında "Kömüre Giden Demiryolu" konseptiyle başlatılan proje hayata geçiriliyor. Tren seferleri, 2024 yılının Nisan ayında başlayacak ve Özel Turistik Karaelmas Treni, yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunacak.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor

Bakanlıkta geniş katılımlı toplantı

Turistik tren seferlerinin hayat geçirilmesi amacıyla 20 Şubat 2024 Salı günü Kültür ve Turizm Bakanlığında Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın başkanlığında, Zonguldak, Karabük ve Çankırı Valileri, Bölge Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, güzergâh üzerinde bulunan il ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşlar ile ilgili turizm aktörlerin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor

Karaelmas Treni 230 kişiye hizmet verecek

Toplantıda alınan kararlara göre gerçekleştirilecek seferlerde kullanılacak Özel Turistik Karaelmas Treni’nde 3 pulman, 1 kuşetli vagon (230 kişi) ile 1 yemekli vagon yer alacak, tren her iki yönde de ayrı turist gruplarına hizmet verecek. Turistik tren seferlerinin Cuma – Pazar günleri arasında haftada bir kez karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi ve 12 Nisan 2024 tarihinde ilk seferin başlatılması planlanıyor.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor

İlk sefer 12 Nisan 2024'te yapılacak

Tren saatleri ve durakları için teknik ekip tarafından detaylı çalışma yapılacak olup belirlenecek ziyaret yerleri en kısa sürede kamuoyuna açıklanacak. İlk seferin 12 Nisan 2024'te yapılması planlanıyor ve güzergah üzerindeki duraklar ve ziyaret edilecek yerler, bir teknik ekip tarafından belirlenecek.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor

8-9 Mart 2024 tarihlerinde info tur

Bu rota, Ankara'nın Kalecik bölgesinden başlayıp, Çankırı'nın Tuz Mağaraları ve müzeleri, Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi ve Zonguldak'ın Gökgöl Mağarası gibi önemli turistik noktaları kapsayacak. Projenin tanıtımı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için 8-9 Mart 2024 tarihlerinde bir info tur düzenlenecek.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor

Bölgeye önemli bir aktivite sağlanacak

Tura fenomenler, önemli isimler ve basın mensupları davet edilecek. Ayrıca, bölgeyi tanıtmak ve tren turizmini desteklemek amacıyla çeşitli medya ve tanıtım kampanyaları yürütülecek. Proje, Batı Karadeniz bölgesinin turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sağlayacak ve bölgenin tanınırlığını artırarak, yeni bir turizm türü olarak tren turizminin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak.

Tren hattının, bölgeyi ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunması ve Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş bir kitleye tanıtması bekleniyor.

23 Şub 2024 - 09:00 - Güncel

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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