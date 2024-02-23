23 Şub 2024 - 11:00- Güncel G:

Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti”

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Denizlerde av sezonunun 1 Eylül’de başlamasının ardından 15 Nisan’da sona erecek. Karadeniz’de yeni sezonda palamut avıyla başlayan ancak palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar hamsi ile umutlanırken bugünlerde de hamsinin iyice azalmasıyla sezonu yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyor.

Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti” mask
Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti”
Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti”
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Hamsiye aşırı bir talep yok

Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun bitmesine bir buçuk aydan fazla zaman kalmasına rağmen çoğu balıkçıların sezonu kapatmaya hazırlandığını zaten vatandaşın hamsiye de aşırı bir talebinin olmadığını belirtti.

 

Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti”

Tutulan hamsi piyasaya yetmiyor

Mutlu,“ “Bugünlerde balık haline hamsi 50- 100 kasa kadar geliyor. Dolasıyla bu miktar ne piyasayı ne de esnafı memnun eder. Piyasada hamsiye aşırı bir talep yok. Küçük çapta da olsa istavrit yoğunluğu var. Sezonun kapanmasına biraz uzun süre var ancak balıkçılık açısından sezonun sonu geldi desek yeridir” dedi.

Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti”

Maliyetlerin yüksekliği fiyatlara yansıyor

Başkan Mutlu, “Çünkü artık masrafları kurtarmıyor tat vermiyor. Bu şartlarda zaten mazot fiyatı yüksek, bunun yanı sıra bir teknede 30-35 kişi çalışanı düşünürken bunların bir kısmı maaşlı bir kısmı pay sistemiyle çalışıyor. Dolayısıyla bu saatten sonraki maliyetler balıkçılara yükten başka bir şey getirmez” şeklinde konuştu.
Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti”

Balıkçıların umudu gelecek sezona kaldı

Bir sezon palamudun az olması bir sonraki sezon ise bol olacağı yönündeki söylentilere katılmadığını kaydeden Mutlu, “Deneme yanılma metoduyla tahmin edilebiliyor. Toriğin havyar tutması, havaların iyi gitmesi veya o balığın ortamına uygun olması üreme anlamında farklılıklar oluşturabilir. Onun için ben buna pek katılmıyorum. Bana göre bu iklimsel bir olay. Ortam oluşursa sonuçta iyi oluyor” diye konuştu.

Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, “Sezonun balıkçılık açısından bitti”

# VAR, sezon, 100, olay

23 Şub 2024 - 11:00 - Güncel

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