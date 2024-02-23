Boluspor - Erzurumspor maçının hakemi belli oldu

Ligin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Boluspor, son 6 maçında yenilgi yüzü görmeden 23. haftayı 36 puanla 7. sırada tamamladı. Rakip filelere 9 gol bırakan Boluspor, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken Boluspor, Erzurumspor karşısında galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Erzurumspor’dan dikkat çeken seri

Öte yandan, Erzurumspor FK 2024 yılında futbol dünyasında nadiren rastlanan bir başarıya imza atarak, Avrupa'nın en prestijli 10 ligi de dahil olmak üzere, 358 takım arasında gol yemeden maçlarına devam eden tek takım olma unvanını elde etti. 30 puanla 10. sırada yer alan Erzurumspor, bu karşılaşmayı kazanarak hem prestijini korumak hem de üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

Boluspor seriyi bitirmek istiyor

Boluspor, Erzurumspor'un etkileyici serisine son vermek ve Trendyol 1. Lig'de kendi yenilmezlik serisini sürdürmek amacıyla sahaya çıkacak. Her iki takımın da sahadan 3 puanla ayrılma hedefi, bu karşılaşmayı sezonun en çekişmeli maçlarından biri haline getiriyor.

Maçın öne çıkan istatistikleri ve beklentiler

Bu karşılaşma, sadece ligdeki puan durumunu etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda futbolseverlere teknik, taktik ve stratejik açıdan zengin bir futbol şöleni vaat ediyor. Boluspor'un hücum gücü ile Erzurumspor'un savunma duvarının karşılaşması, futbolseverler için heyecan verici anlara sahne olacak.

İşte maçın hakemi!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında futbol severlerin merakla beklediği Boluspor ve Erzurumspor arasındaki kritik maç, Denizli bölgesinin deneyimli hakemi Feridun Daldaş'ın yönetiminde gerçekleşecek.

Karşılaşmanın yardımcı hakemleri

Bu önemli karşılaşma, 25 Şubat Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. Maçın yardımcı hakemleri Azad İlhan ve Mahmut Gülle olurken, dördüncü hakem olarak Özyemişcioğlu görev yapacak.