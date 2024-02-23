23 Şub 2024 - 12:00- Siyaset G:

Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu il örgütünde geçmiş dönemde görev alan Belediye, İl, İlçe ve belde başkanlarından oluşan heyet eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Ziyaret Bolu’da geniş yankı buldu.

Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret mask
Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret
Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret
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Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Ankara Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan çalışma ofisine giden heyet burada 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ne konuşulduğu kamuoyu ile paylaşılmazken, ziyaretten iki kare fotoğraf paylaşıldı.

CHP’nin ağır ağabeyleri

Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret

Partinin önceki dönem belediye başkanlığını yapan Necdet Gören, İl Başkanlığını yapmış olan Ahmet Özmen ve Cahit Çıngı, geçmişte ilçe başkanlığı görevini yürüten Birol Gürel ve İlhami Candemir, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bolu Şube Eski Başkanı Raşit Aydın, Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şube Başkanı Ramiz Güleç heyette bulunan kişilerden bazılarıydı.

Milletvekili dikkat çekti

Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde TOBB kontenjanından seçilen 28. Dönem CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ise heyette en dikkat çeken isim oldu. Ateş kurultay döneminde de Kılıçdaroğlu yanlısı tutum sergilemişti. Heyetin dikkat çeken diğer iki ismi ise Mehmet Karakaya ve Cem Akdağ idi.

Yeniçağa İlçe Başkanından şükran mesajı

Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret

Partinin eski Yeniçağa ilçe Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Birol Gürel ziyarete ilişkin iki kare fotoğraf ile birlikte, “Partimizin önceki Belediye İl, İlçe Başkanlarımız ve partililerimizle önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendileri ile ülke gündemi ve 31. Mart yerel seçimleri konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine bu güzel ev sahipliği için şükranlarımızı sunarız” paylaşımında bulundu.

Bolu’da, Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönemde görev alan eski tüfeklerden enteresan ziyaret

# belediye

23 Şub 2024 - 12:00 - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

Abdullah Keskin - CHP ye yıllarını veren insanlar partiyi sahipsiz bırakamazlar Parti sorunlarını görüşmeleri gayet normal Umarım Sn Özgür Özel beyle de görüşürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 14:02
01

Feridun - Enteresan değil gayet doğal bir ziyaret,Kılıçdaroğlu na kızıyorduk hata yapmışız, yeni eskiyi aratıyor, olması gereken bu zaten,elbette eski Genel başkanlarını ziyaret edecek insanlar, onca insanın ona, onun da partinin üzerinde onca emeği var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 12:20
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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