- Güncel

Vali Kılıç 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını denetledi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Bu ziyaret, Bolu'da eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik devam eden çabaların bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Vali Kılıç 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını denetledi mask
Vali Kılıç 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını denetledi
Vali Kılıç 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını denetledi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Valisi Erkan Kılıç, eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla devam eden önemli bir projenin yerinde durum değerlendirmesini yaptı. 60. Yıl Ortaokulu'nda sürdürülen güçlendirme çalışmalarını inceleyen Vali Kılıç, proje yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Bu ziyaret, Bolu'da eğitim öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Eğitimde Kalitenin Artırılması Hedefi

Vali Kılıç 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını denetledi

Bolu'da eğitim öğretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 60. Yıl Ortaokulu özel bir öneme sahip. Güçlendirme çalışmaları ile okulun 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bu çalışmalar, öğrencilerin daha güvenli ve modern bir ortamda eğitim alabilmeleri için büyük önem taşıyor.

Vali Kılıç'tan Detaylı İnceleme

Vali Kılıç 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını denetledi

Vali Erkan Kılıç'ın okul inşaatındaki incelemeleri sırasında, projenin ilerleyişi ve planlanan bitiş tarihi hakkında yetkililerden aldığı bilgiler, projenin önemini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koydu. Vali, çalışmaların öğrencilerin eğitimine olumlu katkılar sağlayacak şekilde zamanında tamamlanmasının önemini vurguladı.

Bolu'da Eğitim Altyapısına Yatırım

Vali Kılıç 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını denetledi

Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmaları, Bolu'da eğitim altyapısına yapılan yatırımların bir yansıması olarak görülüyor. Bu tür projeler, öğrencilerin daha iyi eğitim olanaklarına kavuşmalarını sağlarken, aynı zamanda eğitim kurumlarının uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

# eğitim

23 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL