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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik bir siber güvenlik bilgilendirme eğitimi düzenledi. Eğitim, siber suçların önlenmesi ve güvenli internet kullanımının önemini vurgulayarak, siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi mask
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki uzman polis memuru Mehmet Ali Akdemir'in öncülüğünde, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik kritik bir siber güvenlik bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Siberay eğitimi çok önemli

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi

Bu eğitim, siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların minimize edilmesi ve siber güvenlik konusunda farkındalık yaratılması amacı taşıyor. Bölge Müdürlüğü'nün konferans salonunda gerçekleştirilen bu eğitim, kurumsal bilgi güvenliği ve güvenli internet kullanımının önemini vurgulayarak, siber suç ve siber zorbalık gibi günümüzün en önemli sorunlarına dikkat çekti.

Siber Güvenlik ve Farkındalık

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi

Eğitim, siber suçların nasıl gerçekleştiğini, bu suçların bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerini ve bu tür tehditlerin nasıl önlenebileceğini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Siber güvenlik konusunda bilinçli ve güvenli internet kullanımının yanı sıra, sosyal medya bağımlılığı, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi konular da detaylı bir şekilde işlendi. Bu eğitimle, ormancılara siber dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı korunma yöntemleri ve güvenli internet kullanımı konusunda önemli bilgiler sunuldu.

Katılımcı Profili ve Eğitimin İçeriği

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi

Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, Şube Müdürleri ve bölge müdürlüğü personelinin de aralarında bulunduğu toplam 75 kişilik bir grup, bu önemli eğitime katıldı. Eğitim, katılımcıların siber suçlar konusunda bilgilendirilmesinin yanı sıra, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları gibi güncel konuları da içerdi. Bu konular, günümüzde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde karşılaşılan siber tehditlere karşı bilinçlenmenin önemini ortaya koydu.

Siber Suçlarla Mücadelede Önemli Bir Adım

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Siber Güvenlik farkındalığı personel eğitimi

Bu eğitim, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün siber suçlarla mücadelede attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Siber suçlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için bireylerin ve kurumların bu konuda bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline verilen bu eğitim, siber güvenlik konusunda farkındalığı artırarak, siber suçlara karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlama amacını güdüyor.

# eğitim, polis, sosyal medya

23 Şub 2024 - 14:00 Bolu- Güncel

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