KPSS puanı ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne yüzün üzerinde personel alacak

Konuya ilişin yapılan açıklamada, “İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımları için KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 67 işçi alımı yapılacak. Birçok farklı iş kolunda görev yapacak olan personel için geri sayım başladı. Başvuru için son tarih 27 Şubat 2024 Salı günü.

Personel alınacak iş kolları

Alınacak meslekler; 2 kişi biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, 5 Klinik Destek Elemanı, 41 güvenlik görevlisi, 19 temizlik görevlisi olup, başvurmak isteyen ve ilanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında ALO 170, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da Bolu İŞKUR’a şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekler.

Yurt genelinde 27 bin personel

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yurt genelinde 27 binsözleşmeli personel alımı yapacak. Konuya ilişkin yayınlanan ilanda, “Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır” denildi.