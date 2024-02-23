23 Şub 2024 - 17:00- Çevre G:

Gerede Çayı'nda çevre felaketi alarmı: Türker Ateş'ten acil eylem çağrısı

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM'de Gerede Çayı'nın karşı karşıya olduğu çevre felaketine dikkat çekti. Arıtma tesislerinin eksikliği ve evsel atıkların yol açtığı kirlilikle mücadele çağrısında bulunan Ateş, bu sorunun sadece Gerede için değil, çayın geçtiği geniş bir alanda yaşayan herkes için ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Gerede Çayı'nda çevre felaketi alarmı: Türker Ateş'ten acil eylem çağrısı mask
Gerede Çayı'nda çevre felaketi alarmı: Türker Ateş'ten acil eylem çağrısı
Gerede Çayı'nda çevre felaketi alarmı: Türker Ateş'ten acil eylem çağrısı
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CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, TBMM Genel Kurulu'nda Gerede Çayı'nın karşı karşıya olduğu çevre felaketine dikkat çekti. Ateş, Gerede ilçesinde yıllardır çözülemeyen çevre sorunlarının, su kaynaklarının hızla kaybedilmesine neden olduğunu vurgulayarak, bu durumun sadece büyük felaketlerle değil, gündelik yaşamda alınmayan önlemlerle de ilgili olduğunu belirtti.

Gerede Çayı'nda Alarm: Arıtma Tesisi Çağrısı

Gerede Çayı'nda çevre felaketi alarmı: Türker Ateş'ten acil eylem çağrısı

Ateş, Gerede Çayı'nın Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) gerekli arıtma tesislerinin inşa edilmemesi ve evsel atıklar nedeniyle ciddi bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu durumun köylüler arasında büyük bir isyana yol açtığını ve yerel yöneticilerin, zenginlerin ve tabakhane sahiplerinin çıkarlarını koruduğunu, çözümün ise şirketleri kapatmak veya göstermelik cezalar kesmek değil, gerekli atık su arıtma tesislerinin hızla inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Uzun Süreli Bir Temizlik Süreci

Gerede Çayı'nda çevre felaketi alarmı: Türker Ateş'ten acil eylem çağrısı

Ateş, atık su arıtma tesisinin şu an hizmete girmesi durumunda bile çayın temizlenmesinin yıllar süreceğine dikkat çekti. Gerede Çayı'nın yavaş yavaş ölümüne göz yumulduğunu ve bu durumun vebalinin iktidar sıralarında olduğunu belirtti. Ayrıca, bu sorunun sadece Gerede için değil, çayın geçtiği 238 kilometrelik alanda yaşayan herkes için ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Toplumsal Sorumluluk ve Çağrı

Gerede Çayı'nda çevre felaketi alarmı: Türker Ateş'ten acil eylem çağrısı

Türker Ateş, köylülerin "Ata toprağımızı terk etmek istemiyoruz" sözlerine dikkat çekerek, kendisinin de bu konuyu TBMM gündemine taşıma sözü verdiğini ifade etti. Bu çevre felaketinin kaynağının belirlenmesi ve bir an önce durdurulması gerektiğini, bunun herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

# Sağlık, yol, Çevre, CHP

23 Şub 2024 - 17:00 Bolu/ Gerede- Çevre

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Yorumlar

(1)
01

Bolulu - Yillardir vekillik yapan fehmi kupcu neden ilgilenmedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 17:09

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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