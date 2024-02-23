Gönüllü gençler sokak hayvanları için seferber oldu: 'Gönüllüyüz Biz' Projesinden anlamlı hareket

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen "Gönüllüyüz Biz" projesi kapsamında, yerel yönetim ve eğitim camiasının önde gelen isimleri, sokak hayvanlarını besleme etkinliğinde bir araya geldi. Bu anlamlı faaliyet, Kaymakam Mustafa Düzgün, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Cemalettin Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, ilçe Gençlik ve Spor personeli Emine Bilge, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma

Bu etkinlik, toplumun farklı kesimlerinden gelen bireylerin sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığını ve dayanışmasını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Katılımcılar, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara karşı sorumluluklarını yerine getirdiler ve toplumsal farkındalık yarattılar.

Eğitim ve Gençlik Ön Planda

"Gönüllüyüz Biz" projesi, gençlerin ve öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik ederek, onlara empati ve yardımlaşma duygularını pekiştirme fırsatı sunuyor. Etkinliğe katılan öğretmenler ve öğrenciler, bu deneyimle birlikte hem topluma katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadılar hem de sokak hayvanlarına yönelik bilinç düzeylerini artırdılar.

Katılımcılardan Mesajlar

Kaymakam Mustafa DÜZGÜN ve diğer resmi yetkililer, bu tür etkinliklerin toplumda pozitif etkiler yarattığını ve gençlerin yanı sıra tüm vatandaşları bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmaya teşvik ettiğini belirttiler. İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Cemalettin ÖZKAN ise, projenin gençler arasında gönüllülük bilincini güçlendirdiğini vurguladı.