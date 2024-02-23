23 Şub 2024 - 13:30- Güncel G:

Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerine yönelik stratejileri, iş birliği olanaklarını ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere önemli bir toplantı düzenledi. Bu toplantı, orman pedagojisi ve ekosistemlerin korunması konularında uzman isimleri bir araya getirdi.

Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek mask
Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek
Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Şubat 2024 tarihinde, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin geleceğine yön verecek kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu toplantı, orman pedagojisi, ormanlık alanların yönetimi, politikası ve ekonomisi ile orman ekosistemlerinin korunması ve geliştirilmesi gibi hayati konuları ele aldı. Ayrıca, topluma sürdürülebilir fayda sağlama amacı da masaya yatırıldı. Toplantı, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başta olmak üzere, alanında uzman birçok ismi bir araya getirdi.

Ormanlık Alanlarda Eğitim ve Tanıtımın Önemi

Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek

Ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetleri, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu toplantı, bu önemin altını çizmek ve gelecekte izlenecek stratejileri belirlemek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, orman pedagojisi ve eğitim alanlarının yönetimi gibi konularda fikir alışverişinde bulunarak, orman ekosistemlerinin korunması ve geliştirilmesi yönünde atılacak adımları tartıştılar.

Çok Disiplinli Bir Yaklaşım

Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek

Toplantı, Bolu Orman İşletme Müdürü İbrahim Kantar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi'nden akademisyenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit gibi çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi. Bu geniş katılım, ormanlık alanların korunması ve geliştirilmesine yönelik çok disiplinli bir yaklaşımın benimsendiğini gösteriyor.

İş Birliği ve Yol Haritası

Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek

Toplantıda, ormanlık alanlarda eğitim ve tanıtım faaliyetlerine yönelik stratejiler, iş birliği olanakları ve izlenecek yol haritası detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, bu konularda uzman konuşmacıların sunumlarından ve birbirleriyle yaptıkları fikir alışverişinden faydalandılar. Bu süreç, ormanlık alanların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için kritik öneme sahip.

Bolu'da Ormanlık Alanların Geleceği

Bolu'da ormanların geleceği için eğitim ve tanıtım faaliyetlerine daha çok önem verilecek

Toplantı, Bolu'da ormanlık alanların geleceğine yönelik önemli kararların alınmasına zemin hazırladı. Katılımcılar, orman pedagojisi ve eğitim alanlarının yönetimi, politikası ve ekonomisi ile orman ekosistemlerinin korunması ve geliştirilmesi konularında birlikte çalışma konusunda hemfikir oldu. Bu toplantı, Bolu'da ormanlık alanların korunması ve geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

# eğitim, yol, İZZET BAYSAL

23 Şub 2024 - 13:30 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bolulu - Yedigöllere yolunda gördük pedogolojiyi. 8 şeritli yol yapılmış... Siz bu kafa ile devam edin. Kesim sonrası yıkılan ağaçları da gördük, aynen devam edin... Sarılan aladağlar tarafları da kullanıma açılıyordu sanırım?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 13:55

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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