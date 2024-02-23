Azeri alkollüne vergi muafiyeti

Türkiye-Azerbaycan ticaretinde yeni dönem

Türkiye ve Azerbaycan arasında önemli bir ticari adım atıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bir anlaşma ile Azerbaycan'dan Türkiye'ye yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithalatı sıfır gümrük vergisi ile gerçekleştirilecek. Bu karar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da derinleştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

10 yıllık vergi muafiyeti

İmzalanan "Tercihli Ticaret Anlaşması" kapsamında, Azerbaycan'dan ithal edilecek şarap, dut, ayva gibi ürünler ile demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri için Türkiye, 10 yıl boyunca sıfır gümrük vergisi uygulayacak. Karşılıklı olarak, Türkiye'den Azerbaycan'a gönderilecek bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihazlar, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum ürünler de Azerbaycan tarafından gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Anlaşmanın detayları ve eleştiriler

Anlaşmanın detayları incelendiğinde, özellikle Azerbaycan'dan ithal edilecek alkollü içkilere tanınan % 100 vergi muafiyeti dikkat çekiyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, anlaşmanın gerekçesinde alkollü içkilerin belirtilmemiş olmasını eleştirerek, muhafazakar iktidarın içki ithalatını gizlemeye çalıştığını öne sürdü. Bu durum, anlaşmanın kamuoyu nezdinde tartışılmasına neden oldu.

İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler

Bu anlaşma, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticari ilişkileri güçlendiren önemli bir adım olarak görülüyor. İki ülke arasında daha önce de benzer ticari anlaşmalar yapılmış, ancak bu seferki anlaşma ile alkollü içkilere yönelik vergi muafiyeti ilk kez uygulanıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaretin çeşitliliğini ve derinliğini artırma potansiyeline sahip.

Geleceğe yönelik beklentiler

Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 10 yıl süreyle uygulanacak olması, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerde uzun vadeli bir istikrar ve güven ortamı yaratmayı amaçlıyor. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da güçlendirmesi ve yeni iş birlikleri için zemin hazırlaması bekleniyor.

Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticaretin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adımdır. Özellikle Azerbaycan'dan ithal edilecek alkollü içkilere tanınan vergi muafiyeti, ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir. Ancak, anlaşmanın detayları ve getirdiği muafiyetler, siyasi ve sosyal açıdan da tartışmaya açık konuları beraberinde getiriyor.