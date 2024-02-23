Hem enerjik hem temiz

Bolu Belediyesi tarafından şehir merkezindeki camilerin güneş enerji sistemleri yenilenerek, ayda bir yapılan rutin temizlikleri de iki haftada bire yükseltildi.
Bolu Belediyesi'nin camilerin güneş enerji sistemlerini yenilemesiyle birlikte, tüm camilerin musluklarından 7/24 sıcak su akar hale geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde yine camilerin ayda bir yapılan rutin temizlikleri de ayda 2 kez yapılmaya başlandı. Belediye ekipleri her iki haftada bir gittikleri tüm camileri baştan aşağı temizleyerek, ibadete hazır hale getiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Sedat Celik - Allah razı bu olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.