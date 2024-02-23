O kavşak artık trafik ışıklı

Bolu’da yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen Güney Çevre Yolu’nda, kullanıma başlandığı süre zarfı içerisinde kazalar meydana geldi.
Mudurnu yolu ile D- 100 kara yolunu birbirine bağlayan Güney Çevre Yolu'nun Kasaplar köyü mevkiinde bulunan dönel kavşakta önlem alınması yönünde vatandaşlar tarafından tepkiler oluştu. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Kasaplar Kavşağı’nda, Bolu Valisi Erkan Kılıç incelemelerde bulundu. Erkan Kılıç’ın incelemelerinin ardından görevli ekipler harekete geçerek, Kasaplar Kavşağı’na trafik ışık sistemini kurdu. Sinyalize sistem sayesinde kaza oranının en aza inmesi hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.