23 Şub 2024 - 20:00- Güncel G:

Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi

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31 Mart 2024 yerel Seçimleri için Bolu Merkez Gölyüzü Mahallesinde yapılan canlı ankette AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol kaç oy aldı? CHP Adayı Tanju Özcan kaç oy aldı? MHP Adayı ilhan Durak kaç oy aldı? Detaylar haberimizde…

Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi mask
Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi
Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi
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31 Mart 2024 yerel Seçimlerinde Bolu seçim sonuçları merak ediliyor. Gündem TV canlı ankette Bolu merkez ilçe Gölyüzü Mahallesi sakinlerine sordu, Bolu’da sandıktan kim çıkacak? Bolu Belediye Başkanı kim olacak? Mahalle Halkının verdiği cevaplar haberimizin videosunda…

Bolu Haberleri ve anket sonuçları

Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi

Gölyüzü Mahallesi'nde yapılan canlı ankette, CHP adayı Tanju Özcan'ın büyük bir destek aldığı görüldü. AK Parti ve MHP adaylarının oy oranları ise dikkat çekici düzeyde düşük kaldı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Bolu'nun siyasi geleceği ne olacak? Detaylar haberimizde.

Bolu'nun siyasi haritası değişiyor mu?

Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi

Bolu, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nden bu yana AK Parti için bir kale olarak kabul ediliyordu. Ancak 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, bu algıyı değiştirdi. Uzun yıllar boyunca AK Partili Alaaddin Yılmaz'a karşı galibiyet elde edemeyen CHP'li Tanju Özcan, Yılmaz'ın aday gösterilmemesinin de etkisiyle Bolu Belediye Başkanı oldu. Bu değişim, Bolu'nun siyasi haritasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Gölyüzü Mahallesi'nden CHP'ye büyük destek

Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi

Bolu Merkez Gölyüzü Mahallesi'nde Bolu Gündem TV ekibinin gerçekleştirdiği canlı ankette, mahalle sakinlerinin büyük bir kısmı CHP adayı Tanju Özcan'a desteklerini ifade etti. Ankette, Özcan 30 oy alırken, rakipleri AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol ve MHP adayı İlhan Durak sadece 3'er oy aldı. Bu sonuçlar, Gölyüzü Mahallesi'nin siyasi tercihlerinde dikkat çekici bir eğilim ve değişim olduğunu gösteriyor.

2024 Yerel Seçimleri'nde Bolu'nun geleceği

2004'ten bu yana AK Parti'nin üstünlüğünü sürdürdüğü Bolu'da, 2019'da yaşanan değişim, 2024 Yerel Seçimleri için de önemli ipuçları veriyor. CHP'li Tanju Özcan'ın aldığı bu destek, partisinin Bolu'da daha güçlü bir konuma gelmesinin sinyallerini veriyor. Ancak, asıl sonuç 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başında belli olacak.

Rakipler arasındaki rekabet

Gölyüzü Mahallesi canlı ankette kimi seçeceğine kararını verdi

Ankette elde edilen sonuçlar, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol ve MHP adayı İlhan Durak için beklenmedik bir durum oluşturuyor. Her iki aday da sadece 3'er oy alarak, Gölyüzü Mahallesi'nde beklenen desteği bulamadı. Bu durum, seçim stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğinin bir işareti olarak yorumlanabilir.

Bolu'da Yerel Seçim Heyecanı

Bolu'da yerel seçimlere doğru gidilirken, Gölyüzü Mahallesi'nde yapılan ankette ortaya çıkan sonuçlar, seçim atmosferini daha da hareketlendiriyor. Mahalle sakinlerinin tercihleri, Bolu'nun siyasi geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimler, bu eğilimlerin ne derece genel bir kabul gördüğünü ortaya koyacak.

Sonuç beklentisi ve gelecek projeksiyonları

Gölyüzü Mahallesi'nde yapılan ankete göre, CHP adayı Tanju Özcan'ın büyük bir destek aldığı görülüyor. Bu destek, Özcan ve CHP için olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Ancak, gerçek seçim sonuçlarının ne olacağı, 31 Mart 2024'te yapılacak sandık başında netleşecek. Bolu'nun siyasi geleceği, bu seçimle birlikte yeni bir döneme girebilir.

# belediye, AK Parti

23 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Docent - Belediye seçiminde partiye değil Tanju bey e oy verecek insanlar diğer iki adayın tecrübesi sıfır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 21:43
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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