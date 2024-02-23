Bolu’nun gururunu ziyaret etti

Bolu'nun gururu Rana Atay, Türkiye birincisi oldu
Bolu, genç bir yeteneğin ulusal düzeydeki büyük başarısıyla gururlanıyor. Gazipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rana Atay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Enerji Verimliliği" temalı öykü yarışmasında Türkiye genelinde birinci oldu. Bu başarı, sadece Rana'nın değil, tüm Bolu'nun başarısı olarak kutlanıyor.
AK Parti'nin Belediye Başkan Adayından tebrik ziyareti
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Rana Atay ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, genç yeteneğin bu önemli başarısını kutladı. Demirkol, "Bolu'dan bir kardeşimizin Türkiye birincisi olmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Seni tebrik ediyoruz," diyerek Rana'nın başarısını övdü.
Enerji verimliliğine dikkat çeken başarı
Demirkol, enerji verimliliğinin, hem Türkiye'nin hem de dünyanın öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayarak, Rana'nın bu alandaki başarısının önemine dikkat çekti. "Enerji verimliliğinde senin bu Türkiye genelinde başarın bizi gururlandırdı," diyerek, Rana'nın başarısının, belediye başkan adayı olarak kendi önceliklerine de paralel olduğunu belirtti.
Aileye ve eğitimcilerine teşekkür
Demirkol, Rana'nın başarısında emeği geçen ailesine ve eğitimcilerine teşekkür etti. "Değerli anne, babanı ve üzerinde emeği olduğunu şimdi gördüğümüz dedeni, anneanneni de tebrik ediyoruz," diyerek, bu başarının bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu vurguladı.
Gelecek için umut veren sözler
Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Rana Atay'a gelecekte daha büyük projelerde ve başarılarda yer alması temennisinde bulundu. "Daha güzel yerlerde, daha büyük projelerde de senden büyük başarılar beklediğimizi söylemek isterim," diyerek, genç yeteneğin geleceğine olan inancını ifade etti ve Rana'ya hediyesini takdim etti.
Bolu'nun genç yeteneği ulusal başarıya imza attı
Rana Atay'ın "Enerji Verimliliği" temalı öykü yarışmasındaki Türkiye birinciliği, Bolu'nun genç yeteneklerinin ulusal düzeydeki başarılarını gözler önüne seriyor. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un tebrik ziyareti, bu başarının sadece bir öğrencinin değil, tüm şehrin başarısı olarak kutlandığını gösteriyor. Rana'nın başarısı, Bolu'nun eğitim ve gençlik alanındaki potansiyelini ulusal düzeyde temsil ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.