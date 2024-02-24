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Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu

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Batı Karadeniz Bölgesi, baharın yaklaşmakta olduğu bu günlerde, 24-26 Şubat tarihleri arasında güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile karşılanıyor. Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop illeri için detaylı hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.

Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu mask
Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu
Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu
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24 Şubat Cumartesi Hava Durumu

Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu

Bolu: Güneşli bir gün bekleniyor, en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C olacak.

Düzce: Güneşli havanın hakim olacağı bir gün, sıcaklıklar 5°C'den 19°C'ye yükselecek.

Kastamonu: Güneşli, en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık 14°C.

Karabük: Güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklıklar 3°C'den 17°C'ye çıkacak.

Zonguldak: Güneşli, sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında değişecek.

Bartın: Güneşli, sıcaklıklar 5°C'den 18°C'ye yükselecek.

Sinop: Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 11°C.

25 Şubat Pazar Hava Durumu

Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu

Bolu: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklıklar 3°C ile 16°C arasında.

Düzce: Güneşli, sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında değişecek.

Kastamonu: Güneşli, sıcaklıklar 1°C'den 15°C'ye yükselecek.

Karabük: Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 4°C ile 17°C arasında.

Zonguldak: Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 8°C ile 17°C arasında.

Bartın: Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 5°C'den 18°C'ye çıkacak.

Sinop: Güneşli, sıcaklıklar 8°C ile 10°C arasında.

26 Şubat Pazartesi Hava Durumu

Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu

Bolu: Çok bulutlu, sıcaklıklar 4°C ile 14°C arasında.

Düzce: Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında.

Kastamonu: Çok bulutlu, sıcaklıklar 1°C ile 14°C arasında.

Karabük: Çok bulutlu, sıcaklıklar 5°C ile 16°C arasında.

Zonguldak: Çok bulutlu, sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında.

Bartın: Çok bulutlu, sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında.

Sinop: Güneşli, sıcaklıklar 8°C ile 10°C arasında.

Üç Günlük Değerlendirme

Batı Karadeniz’de üç günlük hava durumu

24-26 Şubat tarihleri arasında Batı Karadeniz Bölgesi, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile karşılanacak. Sıcaklıklar, ilkbaharın yaklaştığını müjdeleyen ılıman seviyelerde seyredecek. Özellikle güneşli günler, dış mekan aktiviteleri için mükemmel fırsatlar sunuyor. Ancak, Sinop'ta daha çok bulutlu bir hava beklenirken, diğer illerde güneşin keyfini çıkarabileceksiniz.

# durumu, hava, Bartın

24 Şub 2024 - 07:00 - Güncel

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