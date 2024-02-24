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Hayvan refahı yasasını haberi olmayan ruh hastaları bakın neler yapmış

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Aksaray’da horoz dövüşü yaptırılan atıl vaziyetteki binaya baskın düzenleyen jandarma, 7 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Baskında 37 adet Hint dövüş horozu ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Hayvan refahı yasasını haberi olmayan ruh hastaları bakın neler yapmış mask
Hayvan refahı yasasını haberi olmayan ruh hastaları bakın neler yapmış
Hayvan refahı yasasını haberi olmayan ruh hastaları bakın neler yapmış
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Edinilen bilgiye göre, horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek ikameti takibe aldı.

Horoz dövüşü yapanlara suç üstü

Hayvan refahı yasasını haberi olmayan ruh hastaları bakın neler yapmış

Teknik ve fiziksel olarak bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleriyle birlikte operasyon için düğmeye bastı. Atıl vaziyetteki müstakil ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalandı.

37 Hint horozuna jandarma el konuldu

Hayvan refahı yasasını haberi olmayan ruh hastaları bakın neler yapmış

Binada yapılan aramada 37 adet Hint dövüş horozu, 5 adet horoz taşıma el çantası, 1 adet horoz sıkletlerini belirlemek için kullanılan dijital tartı, 1 adet dövüş süresi tutmak için kullanılan saat, 10 adet horozların dövüş sırasında uçarak kaçmaması için ayaklarına bağlanan taşlık aparatı, horoz dövüştürme için yapılmış kafesler ve ring, bin TL bahis için kullanılan para, çok sayıda horozların bakım ve beslenmesinde kullanılan gagalık, iğne, zımpara, kauçuk, pansuman malzemeler ele geçirildi.

Yedi kişi gözaltına alınarak komutanlığa götürüldü

Hayvan refahı yasasını haberi olmayan ruh hastaları bakın neler yapmış

Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen horozlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 7 şüpheliye hayvanları dövüştürmek ve kumar oynamaktan toplam 95 bin 487 TL idari para cezası kesilirken, ayrıca 1 şahsa “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı.

# jandarma, tarım

24 Şub 2024 - 10:00 - Güncel

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