- Güncel

Bu illet sürekli yayılıyor, üstelik sinsi sinsi can alıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Özellikle gençler ve çocuklar arasında sinsice ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Elektronik sigara 'tiryaki dili' hastalığına yol açıyor. Karaciğer kanserinin oluşumunda etkin rol oynayan elektronik zehir gençliği tehdit ediyor.

Bu illet sürekli yayılıyor, üstelik sinsi sinsi can alıyor mask
Bu illet sürekli yayılıyor, üstelik sinsi sinsi can alıyor
Bu illet sürekli yayılıyor, üstelik sinsi sinsi can alıyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sigarayı bırakmak için elektronik sigaralara kullananlara uzman uyarılarda bulundu. 'Tiryaki dili' sendromuna yakalanılabileceğine dikkat çeken KBB Uzmanı Op. Dr. Özer, elektronik sigaranın kalıcı veya ciddi tat sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Dalga dalga kötü haberler gelmeye başladı

Bu illet sürekli yayılıyor, üstelik sinsi sinsi can alıyor

Elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin haberlerin geçen yılın sonlarına doğru gündeme gelmesiyle birlikte, elektronik sigara kullanıcıları için dalga dalga kötü haberler gelmeye başladı. Bu çerçevede Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer de elektronik sigaranın 'tiryaki dili’ hastalığına neden olabileceğine dikkat çekti. İçerisinde nikotin barındırdığı için bağımlılığı sürdüren bu renkli meyve aromalı elektronik sigaraların ilk başta tat kaybına sebebiyet verdiğini belirten Op. Dr. Özer, kalıcı veya ciddi tat sorunlarının yaşanılmaması için önerilerde bulundu.

“Elektronik sigara zararlıdır”

Bu illet sürekli yayılıyor, üstelik sinsi sinsi can alıyor

Elektronik sigaranın zararları hakkında bilgi veren Op. Dr. Necdet Özer, "Elektronik sigara zararlıdır. Sosyal medyada elektronik sigara yaygın bir şekilde satılmakta ve insanlar da bunun sağlığa zararlı olmadığını düşünüyor. Ancak elektronik sigara sağlığa zararlıdır çünkü içerisindeki maddeler, nikotin, gliserol, koku verici birtakım koruyucu maddeler var. Bunların solunum yoluyla insan vücuduna alındığı zaman ne kadar bir etkisi olduğunu bilemiyoruz. Elektronik sigarayı, sigarayı bırakmak için kullanıyoruz ama içerisinde nikotin var. Bu nikotin de bağımlılığı bıraktırmıyor. Elektronik sigaranın, sigara bağımlılığında hiçbir faydası yoktur” dedi.

“Elektronik sigara, ‘tiryaki dili’ dediğimiz bir hastalığa da yol açabilir”

Bu illet sürekli yayılıyor, üstelik sinsi sinsi can alıyor

Sigaranın insan yaşam kalitesini bozduğunu ifade eden Op. Dr. Özer, “Elektronik sigaranın içerisindeki bu maddeler hayvan deneylerinde birtakım çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bu maddelerin solunum yolunda geçmesi sonucu özellikle hayvanlarda akciğer kanseri yaptığı görülmüş. İnsanlarda da bu tür zararların olabileceğini düşünebiliriz. Elektronik sigaraların içerisinde bir takım aromalar var. Bu koku aromaları sürekli alındığı zaman vücut bu kokulara alışıyor ve artık bu kokuları da almıyor. Bu kokular alınmadığı zaman bir tat kaybı olur. Bu geçici olabilir, kalıcı olabilir. Bu da insanın yaşam kalitesini bozmaktadır. Tiryaki Dili dediğimiz bir hastalığa da yol açabilir” diye konuştu.

# yol, VAR, Yaşam

24 Şub 2024 - 12:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL