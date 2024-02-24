2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor

Tarım arazilerinde yenilikçi dönüşüm

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmek amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'ne dair önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına göre, proje kapsamında 2024 yılı için 520 milyon TL ödenek ayrıldı. Bu ödenekle, 81 ilde tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

TAKE Projesi'nin başarı hikayesi

2021 yılından itibaren uygulamaya konulan TAKE Projesi, bugüne kadar bin 241 projeye 950 milyon TL tutarında ayni destek sağlayarak tarım sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Proje, özellikle işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin verimli hale getirilmesine odaklanıyor. Bakan Yumaklı, projenin bitkisel üretim miktarında ve üretici gelirlerinde artış sağlamayı amaçladığını belirtti.

Stratejik ürünler ve su tasarrufu ön planda

TAKE Projesi, stratejik ürünlerin üretimini teşvik ederken, iklim değişikliği ve su tasarrufu gibi kritik konuları da göz önünde bulunduruyor. Özellikle çeltik üretiminin yoğun olduğu illerde damla sulama sistemleri ile su tüketiminin azaltılması, çeşitli illerde ise çeltik üretimine yönelik projelere kaynak tahsis edilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Doğal ekolojilere yönelik çalışmalar

Proje kapsamında, doğal ekolojilerde bulunan bitki türleri üzerinde aşılama ve çeşit değişimi gibi teknik uygulamalar gerçekleştirilerek, birim alandan elde edilen verimin artırılması hedefleniyor. 2023 yılında gerçekleştirilen menengiç, delice ve ahlat aşılamaları ile yabani ağaçlar tarımsal üretime kazandırıldı. Bu çalışmalar, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yerel türlerin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kent tarımına özel destek

TAKE Projeleri, kent tarımını da destekleyerek, şehirlerde yaşayan insanların tarımsal üretime katılımını teşvik ediyor. 2023 yılında desteklenen projeler arasında, kent tarımına yönelik 76 proje bulunuyor. Bu projeler kapsamında, çiftçilere toplam 58 milyon TL tutarında ayni destek sağlanarak, kentlerde bitkisel üretimin artırılması amaçlanıyor.

2024 ve ötesi

Bakan Yumaklı'nın vurguladığı gibi, TAKE Projesi ile 2024 yılında 1,73 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılması ve 120 bine yakın çiftçinin projeden yararlanması hedefleniyor. Özellikle 6 Şubat depreminden etkilenen illere yönelik ayrılan 200 milyon TL'lik ödenekle, çiftçilere sağlanan hibe ve destekler artırılarak, tarım sektörünün güçlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. TAKE Projesi, Türkiye'nin tarım sektöründe sürdürülebilirliği ve verimliliği artırma yolunda attığı stratejik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.