24 Şub 2024 - 13:00- Tarım G:

2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

2024'te Türkiye genelinde tarım arazilerinin etkin kullanımını hedefleyen TAKE Projesi, 1,73 milyon dekar alanda bitkisel üretimi ve çiftçi gelirlerini artırmayı amaçlıyor. 520 milyon TL ödenek ve çeşitli hibe destekleri ile tarım sektörüne güç katılıyor.

2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor mask
2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor
2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım arazilerinde yenilikçi dönüşüm

2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmek amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'ne dair önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına göre, proje kapsamında 2024 yılı için 520 milyon TL ödenek ayrıldı. Bu ödenekle, 81 ilde tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

TAKE Projesi'nin başarı hikayesi

2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor

2021 yılından itibaren uygulamaya konulan TAKE Projesi, bugüne kadar bin 241 projeye 950 milyon TL tutarında ayni destek sağlayarak tarım sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Proje, özellikle işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin verimli hale getirilmesine odaklanıyor. Bakan Yumaklı, projenin bitkisel üretim miktarında ve üretici gelirlerinde artış sağlamayı amaçladığını belirtti.

Stratejik ürünler ve su tasarrufu ön planda

2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor

TAKE Projesi, stratejik ürünlerin üretimini teşvik ederken, iklim değişikliği ve su tasarrufu gibi kritik konuları da göz önünde bulunduruyor. Özellikle çeltik üretiminin yoğun olduğu illerde damla sulama sistemleri ile su tüketiminin azaltılması, çeşitli illerde ise çeltik üretimine yönelik projelere kaynak tahsis edilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Doğal ekolojilere yönelik çalışmalar

2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor

Proje kapsamında, doğal ekolojilerde bulunan bitki türleri üzerinde aşılama ve çeşit değişimi gibi teknik uygulamalar gerçekleştirilerek, birim alandan elde edilen verimin artırılması hedefleniyor. 2023 yılında gerçekleştirilen menengiç, delice ve ahlat aşılamaları ile yabani ağaçlar tarımsal üretime kazandırıldı. Bu çalışmalar, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yerel türlerin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kent tarımına özel destek

TAKE Projeleri, kent tarımını da destekleyerek, şehirlerde yaşayan insanların tarımsal üretime katılımını teşvik ediyor. 2023 yılında desteklenen projeler arasında, kent tarımına yönelik 76 proje bulunuyor. Bu projeler kapsamında, çiftçilere toplam 58 milyon TL tutarında ayni destek sağlanarak, kentlerde bitkisel üretimin artırılması amaçlanıyor.

2024 ve ötesi

2024’te tarım arazilerinin verimliliği artıyor

Bakan Yumaklı'nın vurguladığı gibi, TAKE Projesi ile 2024 yılında 1,73 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılması ve 120 bine yakın çiftçinin projeden yararlanması hedefleniyor. Özellikle 6 Şubat depreminden etkilenen illere yönelik ayrılan 200 milyon TL'lik ödenekle, çiftçilere sağlanan hibe ve destekler artırılarak, tarım sektörünün güçlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. TAKE Projesi, Türkiye'nin tarım sektöründe sürdürülebilirliği ve verimliliği artırma yolunda attığı stratejik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

 

# Türkiye, cumhurbaşkanı, tarım

24 Şub 2024 - 13:00 - Tarım

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL