2024’te hangi sektörler yükselecek?

Borsa İstanbul Rekor Kırdı

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftalarda 9,350 puanı aşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu başarı, Türkiye'deki 8 milyonu aşkın yatırımcının ilgisini daha da artırdı. İslam Memiş, borsanın 2024 boyunca yükseliş trendini sürdüreceğini ve yatırımcıların bu dönemde hangi hisselere yönelmesi gerektiğini belirtti.

Yatırımın doğru adresi: Savunma, teknoloji ve gıda sektörleri

Memiş, yatırımlarını savunma sanayi, teknoloji ve gıda sektörlerine yönlendirdiğini açıkladı. Bu sektörler, gelecek vaat eden ve yatırımcılara yüksek getiri sunma potansiyeline sahip olarak öne çıkıyor. Memiş, bu sektörlerdeki şirketlerin, borsada yatırımcılara kazandıracağını vurguladı.

Uzman tavsiyesi: Yeni şirketlere dikkat!

Borsada yeni işlem gören şirketler konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, bu tür şirketlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Yatırımcılara, en az bir yıl halka açık işlem gören ve mali tablolarını düzenli sunan şirketlere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Borsada uzun vadeli yatırımın önemi

Memiş, borsada orta ve uzun vadeli yatırım yapanların zarar etme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu iddia etti. Yatırımcılara, tüm yumurtalarını tek bir sepete koymama ve yatırım portföylerini çeşitlendirme stratejisi benimsemeleri önerisinde bulundu.

2024 Yılı Borsa beklentileri: 15 bin puan hedefi

2024 yılının ikinci yarısında BIST100 endeksinin 15 bin puanı geçmesini beklediğini ifade eden Memiş, bu yükselişin yatırımcılar için tarihi bir fırsat olacağını söyledi. Borsada şu anda alım yapan yatırımcıların, enflasyon karşısında zarar etme ihtimalinin olmadığını belirtti.

Yatırımcılara altın değerinde öneriler

İslam Memiş'in borsa yatırımcılarına yönelik tavsiyeleri, özellikle savunma, teknoloji ve gıda sektörlerine odaklanmayı içeriyor. Yeni ve kurumsal olmayan şirketlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Memiş, borsada uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'un rekor kırması ve Memiş'in 2024 için olumlu beklentileri, yatırımcıların gelecek stratejilerini şekillendirmede önemli bir yol gösterici olabilir.