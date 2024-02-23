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Bolu'da voleybolun geleceği şekilleniyor: Aday hakem kursu başladı

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Bolu'da başlayan Voleybol Aday Hakem Kursu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşti. 80 katılımcı, uzman eğitmenlerden eğitim alacak.

Bolu'da voleybolun geleceği şekilleniyor: Aday hakem kursu başladı mask
Bolu'da voleybolun geleceği şekilleniyor: Aday hakem kursu başladı
Bolu'da voleybolun geleceği şekilleniyor: Aday hakem kursu başladı
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Bolu'nun spor alanındaki prestijini artıran bir etkinlik daha gerçekleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen, voleybolun geleceğine yön verecek aday hakem kursu, 23 Şubat 2024 tarihinde başladı. Voleybol il temsilcisi Faruk Sezgin'in kordinatörlüğünde organize edilen bu özel eğitim programı, üç gün boyunca sürecek.

Bolu'da voleybolun geleceği şekilleniyor: Aday hakem kursu başladı

Yüksek katılım ve değerli eğitmenler

Bolu, Düzce, Zonguldak, Ankara ve çevre illerden gelen 80 sporseverin katılımıyla gerçekleşen kurs, voleybol camiasında büyük bir heyecan yarattı. Etkinliğin açılışı, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in ziyaretiyle yapıldı, bu da programın önemini ve iddialı yapısını vurguladı. TVF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aziz Yener ve MHK üyesi İbrahim Tarun gibi alanında uzman eğitmenler, kurs boyunca aday hakemlere teorik ve pratik bilgilerini aktaracaklar.

Bolu'da voleybolun geleceği şekilleniyor: Aday hakem kursu başladı

Yeni hakemler, yeni başarılar

Kursun amacı, voleybolun temel kurallarından, maç yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunarak, adayları hakemlik kariyerine hazırlamak. Aynı zamanda, bu eğitim programı sayesinde, katılımcıların sporun bu branşında etik ve profesyonellik standartlarını yükseltmeleri hedefleniyor. Kurstan mezun olan hakem adaylarının, Türk voleyboluna yeni bir soluk getirmesi ve ulusal düzeydeki organizasyonlarda görev alarak, ülkemizin spor alanındaki başarılarını artırmaları bekleniyor.

Bolu'da voleybolun geleceği şekilleniyor: Aday hakem kursu başladı

Bolu'nun spor turizmine katkı

Bolu'nun doğal güzelliklerinin yanı sıra spor turizminde de önemli bir merkez haline gelmeye başladığının altını çizen bu etkinlik, şehrin tanıtımına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ekonomiye de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Kursun sonunda, başarılı olan adaylar TVF tarafından sertifikalandırılacak ve voleybol hakemliği yolunda önemli bir adım atmış olacaklar. Bu eğitimle birlikte, Türkiye'de voleybolun daha da gelişmesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

 

 

 

# Türkiye, eğitim, Çevre, Türk

23 Şub 2024 - 17:33 Bolu- Spor

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