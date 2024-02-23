Bolu Yeniçağa'da halk oyunları şöleni: Okullar arası yarışma büyüledi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen "Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması", yerel kültürün coşkusunu sahneye taşıdı. Yaşar Çelik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan KİNİ, İl Müdürü Emrullah GÜLER ve ilçe protokolünün yanı sıra, halk oyunlarına gönül vermiş katılımcıları bir araya getirdi.
Kültürel miras sahneye taşınıyor
Yarışma, miniklerden gençlere kadar geniş bir yelpazede, düzenlemeli dalda halk oyunları gösterilerine ev sahipliği yaptı. Geleneksel ve yöresel motiflerin modern sahne sanatlarıyla birleştirildiği bu renkli etkinlik, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Minikler kategorisinde zirve
Minikler kategorisinde, Yaşar Çelik İlkokulu, gösterdikleri üstün performans ile birinci oldu. Renkli kostümleri ve enerjik dansları ile dikkat çeken minik dansçılar, geleceğin halk oyunları ustaları olarak öne çıktı.
Yıldızlar sahneyi aydınlatıyor
Yıldızlar kategorisinde liderliği Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu alırken, Mehmet Çelik Ortaokulu ikinciliği ile ödüllendirildi. Her iki okulun öğrencileri de, performansları ile halk oyunlarının ruhunu ve enerjisini sahneye yansıttı.
Gençler kategorisinde şampiyon
Gençler kategorisinde, Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yetenekli öğrencileri, halk oyunlarını büyük bir ustalıkla icra ederek birinciliği kazandı.
Ödüller sahiplerini buldu
Programın sonunda, kazananlara ödülleri Yeniçağa Kaymakamı, İl Müdürü ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Bu özel etkinlik, katılımcılara ve izleyenlere unutulmaz bir kültürel şölen sunarken, gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanan bir gelenek haline geldi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.