Bolu Yeniçağa'da halk oyunları şöleni: Okullar arası yarışma büyüledi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen "Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması", yerel kültürün coşkusunu sahneye taşıdı. Yaşar Çelik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan KİNİ, İl Müdürü Emrullah GÜLER ve ilçe protokolünün yanı sıra, halk oyunlarına gönül vermiş katılımcıları bir araya getirdi.

Kültürel miras sahneye taşınıyor

Yarışma, miniklerden gençlere kadar geniş bir yelpazede, düzenlemeli dalda halk oyunları gösterilerine ev sahipliği yaptı. Geleneksel ve yöresel motiflerin modern sahne sanatlarıyla birleştirildiği bu renkli etkinlik, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Minikler kategorisinde zirve

Minikler kategorisinde, Yaşar Çelik İlkokulu, gösterdikleri üstün performans ile birinci oldu. Renkli kostümleri ve enerjik dansları ile dikkat çeken minik dansçılar, geleceğin halk oyunları ustaları olarak öne çıktı.

Yıldızlar sahneyi aydınlatıyor

Yıldızlar kategorisinde liderliği Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu alırken, Mehmet Çelik Ortaokulu ikinciliği ile ödüllendirildi. Her iki okulun öğrencileri de, performansları ile halk oyunlarının ruhunu ve enerjisini sahneye yansıttı.

Gençler kategorisinde şampiyon

Gençler kategorisinde, Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yetenekli öğrencileri, halk oyunlarını büyük bir ustalıkla icra ederek birinciliği kazandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Programın sonunda, kazananlara ödülleri Yeniçağa Kaymakamı, İl Müdürü ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Bu özel etkinlik, katılımcılara ve izleyenlere unutulmaz bir kültürel şölen sunarken, gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanan bir gelenek haline geldi.