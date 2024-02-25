25 Şub 2024 - 08:47- Siyaset G:

Geçici aday listeleri açıklandı

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Bolu'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geçici aday listeleri YSK tarafından açıklandı. Bolu Merkez, Kıbrıscık ve Seben ilçelerindeki belediye başkanı, meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri adayları belirlendi.

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Bolu'da seçim hazırlıkları hız kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve Seben İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geçici aday listelerini duyurdu. Bu önemli gelişme, Bolu'da seçim hazırlıklarının hız kazandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Geçici aday listeleri nasıl belirlendi?

20 Şubat'ta siyasi partiler tarafından il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilen aday listeleri, 22 Şubat'ta yapılan incelemeler ve eksikliklerin giderilmesinin ardından 23 Şubat'ta ilçe seçim kurulları tarafından açıklandı. Bu süreç, adayların ve partilerin seçimlere katılımı için önemli bir adım teşkil etti.

Bolu merkez ilçede rekabet kızışıyor

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Bolu Belediye Başkanlığı için 20 parti yarışacak. Bu, Bolu Merkez İlçede seçim rekabetinin ne kadar kızıştığını gösteriyor. Adaylar arasında yerel yönetimlerde deneyimli isimlerin yanı sıra yeni yüzler de bulunuyor, bu da seçmenler için çeşitlilik anlamına geliyor.

İlçelerdeki seçim yarışı

Kıbrıscık ve Seben ilçelerinde de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği için geçici aday listeleri açıklandı. Her iki ilçede de çeşitli partilerden birçok aday, yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmek için yarışacak. Bu durum, ilçelerdeki seçim atmosferinin canlılığını ve rekabetin yoğunluğunu ortaya koyuyor.

Bolu Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Adayları

Bolu Merkez İlçe'den Bolu Belediye Meclisi Üyeliği için 18 parti ve İl Genel Meclisi Üyeliği için 19 parti aday gösterdi. Bu, yerel yönetimlerde temsil edilmek isteyen partilerin ve adayların çeşitliliğini göstermesi açısından dikkat çekici. Aday listelerinde yer alan isimler, Bolu'nun geleceğine yön verecek kararlar alacak kişiler olacak.

Seçim sürecinin devamı

Geçici aday listelerinin açıklanmasının ardından, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK'nın il ve ilçe seçim kurulları tarafından kesin aday listelerinin açıklanmasını bekleyecek. Kesin aday listeleri, 3 Mart'ta ilan edilecek. Bu, Bolu'da seçim sürecinin önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak ve seçimlere doğru ilerlerken adayların ve partilerin stratejilerini netleştirecek bir döneme işaret ediyor.

Bolu'da yerel seçimlere yönelik hazırlıklar, geçici aday listelerinin açıklanmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Seçmenler, adayların vaatlerini, projelerini ve Bolu için sundukları vizyonları değerlendirme fırsatı bulacak. Bu süreç, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli kararların alınacağı bir dönemi ifade ediyor.

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# belediye

25 Şub 2024 - 08:47 Bolu- Siyaset

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